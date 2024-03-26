Производство куриных яиц в стране падает шестой месяц подряд

За два месяца текущего года производство куриных яиц сократилось на 1,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 6,11 млрд шт, передает издание «Ъ».

На сегодняшний день торговые сети не фиксируют роста цен из-за стабильного спроса на данный продукт, но ожидается, что период Пасхи станет показательным для отрасли.

Среди причин снижения производства эксперты называют вспышки птичьего гриппа на птицефабриках.

Чтобы стабилизировать рынок, были введены беспошлинные квоты на импорт яиц объемом 1,2 млрд шт. Минсельхоз также хочет нарастить производство и перевести производителей и торговые сети на долгосрочные контракты.

Эксперты рассчитывают на возобновление деятельности на пострадавших фабриках и увеличение производства в ряде регионов, что несомненно поможет преодолеть последствия вспышек птичьего гриппа.

Ранее редакция сообщала, что сибиряк бесплатно раздал яйца во одном из дворов Новосибирска. Прежде всего такой жест оценили пенсионеры, так как для них стало дорого покупать этот продукт в магазинах.