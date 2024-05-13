Отопительный сезон финишировал в Новосибирске

Сегодня, 13 мая, в Новосибирске официально закончился отопительный сезон. Постановление об отключении тепла мэр города Максим Кудрявцев подписал еще 8 мая.

В последние несколько дней дневные температуры варьировались от +15 до +22 градусов, из-за чего в квартирах горожан стояла неимоверная жара. Об этом они пожаловались в социальных сетях.

— Неужели нельзя было отключить отопление, как только на улице стало очень тепло? — Батареи жарят, кондиционер у нас работает круглосуточно. Представляю, сколько намотает. — Отключите уже отопление, молю!

С 15 мая в городе начнутся гидравлические испытания, в связи с чем в домах новосибирцев отключат горячую воду.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске опубликовали график отключения горячей воды. В СГК уточнили, что гидравлические испытания будут проходить в 13 этапов. Последние отключения горячей воды запланированы предварительно на 12 августа.