Отопительный сезон финишировал в Новосибирске

Сегодня, 13 мая, в Новосибирске официально закончился отопительный сезон. Постановление об отключении тепла мэр города Максим Кудрявцев подписал еще 8 мая.
В последние несколько дней дневные температуры варьировались от +15 до +22 градусов, из-за чего в квартирах горожан стояла неимоверная жара. Об этом они пожаловались в социальных сетях.
— Неужели нельзя было отключить отопление, как только на улице стало очень тепло?
— Батареи жарят, кондиционер у нас работает круглосуточно. Представляю, сколько намотает.
— Отключите уже отопление, молю!
С 15 мая в городе начнутся гидравлические испытания, в связи с чем в домах новосибирцев отключат горячую воду.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске опубликовали график отключения горячей воды. В СГК уточнили, что гидравлические испытания будут проходить в 13 этапов. Последние отключения горячей воды запланированы предварительно на 12 августа.
Источник фото: freepik.com/автор freepik
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