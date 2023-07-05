Отпуск для Барсика: 397 собак, кошек, хорьков и попугаев повезли с собой на курорты новосибирцы

Управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям опубликовало статистику перевозки животных, которые сопровождают владельцев, выезжающих за рубеж авиационным и автомобильным транспортом.

Если из Томской области было вывезено 81 животное, то из Новосибирской области на отдых с людьми отправились 397 питомцев. Среди них были — собаки, кошки, хорьки и даже попугаи.

— Перевозка 397 животных осуществлялась в Грузию, Азербайджанскую Республику, Республику Хорватия, Государство Израиль, Арабскую Республику Египет, Мексику, США, страны Евросоюза и другие государства. А наиболее востребованными направлениями стали Турецкая Республика, Королевство Таиланд, Черногория, Республика Сербия, Республика Кипр и Республика Болгария, — сообщили в Россельхознадзоре.

Ведомство напоминает, что для перевозки на животных-компаньонов должны быть оформлены необходимые ветеринарные сертификаты. Все питомцы должны быть чипированы и вакцинированы.

— Также, необходимо заранее узнавать требования для перевозки животных у авиа- и железнодорожных перевозчиков. Кроме того, важно заблаговременно уточнять актуальность требований стран-импортёров, поскольку они могут меняться, — говорится в сообщении ведомства.

Уже были случаи, когда животное, оформленное по правилам в России, не выпускали из страны, куда владельцы отправились на отдых. В тех случаях были нарушены требования принимающей страны.

Ранее редакция рассказывала о всех правилах перевозки питомцев на отдых.