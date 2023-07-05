В суде рассмотрят дело о кражах в церкви, доме культуры и на СТО

Обвиняемый в серии краж уже признал свою вину. В поле зрения 35-летнего мужчины, по версии следствия, попали офисы, СТО, кафе, дом культуры, городские лечебные учреждения.

– Кроме того, обвиняемый похитил иконы и кольца с молитвами из церковной лавки храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 650 тысяч рублей, – сообщила прокуратура Новосибирской области.

Житель Новосибирска обвиняется в том, что с июня 2022 года по май 2023 года он совершил 31 кражу. Ранее он был судим за преступления имущественного характера. Обвинительное заключение направлено в Калининский районный суд.

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