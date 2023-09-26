Отреставрировать здание управления «Запсибзолота» планируют в Новосибирске

Реставрацией исторического здания управления «Запсибзолота» займутся в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте «РТС-тендер».

На данный момент идут поиски подрядчика для разработки научно–проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

Начальная цена контракта — 1,65 млн рублей, торги будут на снижение.

— Срок выполнения работ: в течение 45 рабочих дней с даты заключения контракта, — говорится в документах.

Дата начала подачи заявок 25 сентября, а окончание — 2 октября 2023 года.

Также отмечается, что подрядчик должен иметь лицензию на работы с историческими памятниками.

На сайта мэрии Новосибирска о здании «Запсибзолота» сказано, что это памятник архитектуры регионального значения. Образец архитектуры стилизованного классицизма. Построено в 1930 — 1932 годах по проекты архитектора А. И. Боброва в конструктивистских формах, реконструировано в 1936 году архитектором В.М. Тейтелем, получив новое декоративное убранство и стилевое звучание.

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