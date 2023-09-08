Рядом с Новосибирским зоопарком появятся новые дома

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки, ограниченной улицами Стасова, Плановой, Дуси Ковальчук, Сухарной и границей городских лесов, в Заельцовском районе города. Постановление об этом опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Площадь планируемой территории — 99,9 га.

Согласно документу, к 2030 году предполагается, что общий объем жилищного фонда на данной территории увеличится с 294 тыс. кв. м до 616,7 тыс. кв. м площади квартир. То есть, объемы нового жилищного строительства составят 337,4 тыс. кв. м. Численность населения к 2030 году увеличится с 12,51 тыс. человек до 22,29 тыс. человек.

Для реализации плана, под снос попадают 14,7 тыс. кв. м существующего жилищного фонда.

Развитие территории будет вестись в два этапа. На первом этапе, до 2030 года, предполагается строительство детского сада на 50 мест на территории между улицами Холодиной и ул. Сухарной, проектирование и реконструкция школы № 131 с увеличением проектной наполняемости с 800 до 1250 мест (строительство дополнительного корпуса на 450 мест), а также строительство спорткомплекса недалеко от школы.

Кроме того, запланировано проектирование и реконструкция бульвара по ул. Холодильной и вдоль ул. Плановой. А также проектирование и реконструкция озелененной территории на стадионе «Красное знамя».

Планируемый объем нового жилищного строительства рассчитан с учетом существующей и планируемой мощности существующих и планируемых объектов социальной инфраструктуры и предусмотрен к реализации в течение всего расчетного срока.

Второй этап развития территории (после 2030 года) включает проектирование и строительство трамвайной линии по ул. Сухарной и ул. Дуси Ковальчук. Кроме того, предполагается строительство детского сада на 120 мест и двух школ (на 825 и 1100 учеников).

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске утвержден проект планировки территории в Кировском районе.