Под санкции Англии попали владельцы S7 и новосибирского аэропорта Толмачево

Великобритания ввела новые санкции в отношении более 100 российских компаний, бизнесменов и политиков. Их список опубликован на сайте правительства страны.

Непосредственно к Новосибирску имеют отношение сразу несколько фигурантов списка. Это авиакомпания S7, которая базируется в Новосибирске и ее владелец Владислав Филев, владелец «Новапорта» Роман Троценко и его сын — Глеб Троценко. Напомним, в структуру «Новапорта» входит новосибирский аэропорт «Толмачево».

В списке также компания «Сибантрацит», которая ведет добычу экспортоориентированного угля в Новосибирской области: ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Колыванский».

Кроме того, в санкционный список попали новосибирский банкир — владелец «Экспобанка» Игорь Ким. Помимо банковского у Кима в Новосибирске также есть девелоперский и санаторный бизнес.

Стоит отметить, что S7, «Толмачево» и «Сибантрацит» входят в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в санкционный список США попал экс-губернатор Новосибирской области, директор АО «БЭМЗ» (входит в группу S7) Василий Юрченко.