Отстает от графика строительство крупной котельной под Новосибирском

Строительство важного для теплосистемы Бердска объекта — котельной «Восточная» —отстает от графика. Такой вывод сделала комиссия, состоящая из представителей правительства Новосибирской области, региональной прокуратуры, прокуратуры Бердска, которая проверила ход строительства. Об этом сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.

— Котельная «Восточная» — объект крайне высокой социальной важности, поэтому к ее строительству контролирующие органы обращают повышенное внимание, — подчеркнул чиновник.

По его словам, серьезные опасения вызывает отставание от графика возведения объекта.

После визита на объект, в администрации Бердска прошло совещание с участием представителей генподрядчика и подрядной организации.

— Прокуратура указала подрядчику на необходимость ускорения темпа работ с привлечением на объект дополнительной рабочей силы. Кроме того, совместно приняли решение о внесении стабилизационных корректировок в график, — пояснил Бурдин.

Напомним, котельная «Восточная» будет работать на газе и жидком топливе. Она будет отапливать 35% Бердска. Ранее теплоснабжение этой части города обеспечивала котельная ООО «ТГК-1». Однако собственники предприятия приняли решение об отказе от этого актива.

На строительство «Восточной» Бердск получил кредит из Фонда национального благосостояния. В общей сложности стоимость объекта составила 1,5 млрд рублей, в том числе 365 млн рублей — софинансирование заложенное в областном бюджете. Ранее отмечалось, что на объекте работает московский подрядчик ООО «КС-Групп». МУП «Комбинат бытовый услуг» подписало с ним соглашение в мае 2023 года. «Восточная» должна быть сдана в эксплуатацию в октябре 2024 года.

По данным Seldon Basis, ООО «Капстрой Групп» (ООО «КС-Групп») создано в 2019 году, уставный капитал — 30 тысяч рублей. Владелец — Асмик Хачатрян, директор — Евгений Коротков. Выручка компании в 2022 году составила 182 млн рублей (+718%), чистая прибыль — 10,25 млн (+608%). Компания подписала 10 контрактов в качестве поставщика на 2,28 млрд рублей. Наибольшее количество контрактов было заключено c ФКР МОСКВЫ.

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