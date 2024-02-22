Охоту на пьяных водителей объявили в Новосибирске

В Новосибирске пройдет профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Оно будет проходить с 22 по 26 февраля.

— Целью является — недопущение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В эти дни будут проводится проверки водителей на улицах Новосибирска.

На данный момент за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права на период от 1.5 до 2 лет.

Если водитель повторно нарушил правила, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Тогда планка штрафа повышается вплоть до 300 тысяч рублей или лишения свободы на 2 года с лишением прав до 3 лет.

Ранее редакция сообщал том, что полицейские задержали 23 пьяных водителя за выходные в Новосибирске.