Охоту на пьяных водителей объявили в Новосибирске

В Новосибирске пройдет профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».
Оно будет проходить с 22 по 26 февраля.
— Целью является — недопущение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В эти дни будут проводится проверки водителей на улицах Новосибирска.
На данный момент за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права на период от 1.5 до 2 лет.
Если водитель повторно нарушил правила, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Тогда планка штрафа повышается вплоть до 300 тысяч рублей или лишения свободы на 2 года с лишением прав до 3 лет.
Ранее редакция сообщал том, что полицейские задержали 23 пьяных водителя за выходные в Новосибирске.
Фото предоставлено ГИБДД по Новосибирской области
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