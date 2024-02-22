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«Разрез Богатырь» готовится к строительству железной дороги под Новосибирском

  • 22/02/2024, 15:08
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«Разрез Богатырь» готовится к строительству железной дороги под Новосибирском
Ранее компания обязалась вывозить из региона в год не менее 10 млн тонн угля.

ООО «Разрез Богатырь» получил разрешение на работу на три земельных участках в Черепановском районе Новосибирской общей площадью 22,4 га. Ранее все участки относились к землям сельхозназначения, сейчас — к землям промышленности.

На полученных участках компания планирует построить железнодорожные пути необщего пользования.

Еще на двух участках компания планирует построить дорогу к административно-бытовому комплексу, расположенному в границах лицензионного участка. Для этого изменен статус двух участков общей площадью 5 га.

Напомним, разрез антрацита находится в 60 километрах от Новосибирска — в Искитимском и Черепановском районах. ООО «Разрез Богатырь» входит в компанию «Коулстар». В январе замгубернатора Серей Семка сообщал, что сейчас компания занимается обустройством месторождения, дорог, коммуникаций.

— Пока добычи на участке не было. В 2024 году компания рассчитывает добыть 450 тысяч тонн антрацита, — добавил чиновник.

Инвестор получил лицензию на разработку месторождения «Богатырь» в 2021 году на конкурсе Минприроды РФ. В марте 2022-го инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании по разработке месторождения. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей.

По требованию конкурсной документации, для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды победитель аукциона обязан обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, он обязан обеспечить строительство на российских судостроительных заводах крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля в количестве не менее 5 штук с условием их постройки и сдачи в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля на участке недр.

Компании АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный», которые в ноябре 2023 года вошли в ООО «Башкирский промышленный холдинг», входят в число крупнейших налогоплательщиков региона. В прошлом году у них были сложности с вывозом добытого угля по железной дороге. https://infopro54.ru/news/2-mlrd-rublej-ot-dobychi-uglya-nedopoluchil-byudzhet-novosibirskoj-oblasti/

Ранее «Разрез Богатырь» планировал начать работу в 2023 году и добыть не менее 300 тысяч тонн

Фото freepik — jplenio1

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : экспорт угля Разрез Богатырь добыча угля


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