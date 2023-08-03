Палаточный лагерь «Юнармеец» в следующем году получит региональный статус и сможет принять детей из всех районов области

Палаточный лагерь оборудован на базе Шиловского гарнизона. Во время смены, которая будет проходить с 3 по 8 августа, для 44-х юнармейцев запланированы встречи с военнослужащими – участниками СВО, занятия по тактико-специальной, огневой, строевой, общефизической подготовке, РХБЗ, участие в акции «Письмо солдатам», плетение маскировочных сетей.

Дополнительно к проведению занятий будут привлечены и педагоги муниципальных учреждений допобразования: тренеры ДЮСШ для организации спортивных соревнований, сдачи норм ГТО, мастер-классов, занятия с олимпийскими чемпионами. Например, в один из дней смены юнармейцы встретятся с олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта Ириной Минх. Запланированы и занятия по краеведению. С юнармейцами во время смены будут работать специалисты РДДМ «Движение Первых».

В этом году попасть в палаточный лагерь «Юнармеец» смогли самые лучшие представители движения Новосибирского района. В следующем году такая возможность появится у ребят из всех районов нашей области. К имеющимся сейчас объектам добавятся палатки, которые позволят разместить уже 150 детей за смену, а также новые объекты для занятий: две полосы препятствий по сто метров с беговой дорожкой, ворк-аут площадка, плац для занятий тактической подготовкой, локация для стрельб из пневматического оружия.

В следующем году начнёт принимать юных новосибирцев еще один новый объект – военно-патриотический парк «Авангард». Отвечая на вопрос юнармейцев — когда центр начнет работу? – Андрей Травников заявил: 1 сентября 2024 года.

Добавим, что «Лидер Юнармии» – вторая смена, организованная на базе палаточного лагеря. Первая – «Юный разведчик» – проходила здесь с 25 по 30 июля.