Таможенники насчитали 2,6 тысячи тонн арбузов, поступивших в Сибирь с начала года

Основная страна-поставщик — Узбекистан. Также в Сибирь везут арбузы из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Таиланда. К слову, из Таджикистана поставки сахарного лакомства по сравнению с январем-июлем 2022 года увеличились в 10 раз.

Больше всего арбузов ввозится красноярскими (67%) и алтайскими (30%) предпринимателями.

Первые поставки арбузов в СФО в этом году стартовали в начале года — декларации на ввоз этих грузов импортеры подали в Сибирскую электронную таможню уже в январе. Выпускают декларации на продовольственные партии и товары приоритетного импорта таможенники сейчас в среднем за 2 часа.

— Из стран Средней Азии арбузы и другие фрукты завозят в основном на автомобильном транспорте — фурами. А из Таиланда с помощью авиасообщения — этот продовольственный коридор особенно активен зимой, — уточнили информацию в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Поставки товаров продовольственного сектора в регион через Сибирское таможенное управление за первое полугодие 2023 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт фруктов и овощей, которые составляют 63% от объема ввоза всего продовольствия, в СФО осуществляется из 17 стран мира.

Ранее редакция сообщала, что полярники собрали первый в мире урожай арбузов в Антарктике.