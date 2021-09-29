В Сибири на старте продаж спрос на iPhone 13 в два раза выше, чем был на iPhone 12

Компания «Связной» подвела итоги продаж iPhone 13 в Сибирском федеральном округе.

За первые пять дней с момента старта продаж спрос на новинку превысил прошлогодние показатели в 2,3 раза. А каждый пятый смартфон был куплен в Новосибирске.

Жители Сибири предпочли iPhone 13 Pro Max, на который пришлось 65% всех продаж. Хитом продаж стала модель в «небесно-голубом» цветовом решении на 256Gb. Apple впервые представила смартфон в таком оттенке.

Согласно статистике «Связного», в СФО 54% покупателей приобретали новинку с привлечением собственных средств, а остальные воспользовались кредитными предложениями.

— Популярность iPhone 13 в том числе обусловлена появлением первой на рынке модели с максимальной памятью в 1Т, 10% клиентов уже на этапе предзаказа предпочли смартфоны в такой конфигурации. В СФО самый высокий интерес к новинкам проявили жители Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Омска и Кемерово. Продажи iPhone 13 Pro Max на 35% превышает продажи на iPhone 12 Pro Mаx в 2020 году, — комментирует Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».

«Связной» — розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. У компании более 2,6 тыс. магазинов в 1100 городах России, более 13 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более миллиона покупателей в день. Ключевой фокус работы «Связного» — стать проводником в мир технологий для самой широкой аудитории. Достичь этой цели позволяет собственная платформа онлайн-продаж, тесное взаимодействие с вендорами и разработчиками сервисов, а также развитие собственных нишевых продуктов.