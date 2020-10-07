Сердечников зовут в поликлиники за льготными лекарством

— Сегодня в Новосибирской области работают 4 региональных сосудистых центра, где можно выполнять ангиопластику и стентирование коронарных артерий при остром инфаркте миокарда. Но ставится вопрос, что этого недостаточно, и областной минздрав планирует создание еще двух центров, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный кардиолог Министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электростимуляции Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Сергей Зенин.

Он пояснил, что этот вопрос сейчас согласовывается с главным кардиологом России Сергеем Бойцовым. Речь идет об открытии региональных сосудистых центров на базе Областного клинического кардиодиспансера и Центральной клинической больницы СО РАН.

— Расширение такой сети важно, так как чем быстрее и эффективнее мы откроем затромбированный сосуд, тем больше пациентов останется в живых, а их дальнейшая жизнь будет более качественной, с меньшим количеством осложнений, — уточнил эксперт

Для обеспечения выполнения этой задачи крайне важно и постоперационное лечение пациента лекарственными препаратами — только тогда затраты, связанные с дорогостоящими операциями, будут оправданы. Сергей Зенин заверяет, что на эти цели направляется достаточно средств как из федерального, так и из регионального бюджетов.

По его словам, с 2019 года в регионе выделяются средства для обеспечения необходимыми лекарственными средствами пациентов, переживших инсульт, инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и т.д. — речь идет о лечении в течение года. В начале 2020 года вышел приказ, согласно которому в список получателей льготных лекарств вошли пациенты, перенесшие ангиопластику.

— Мы призываем граждан обращаться в поликлиники. Вас ждут, вы имеете право на бесплатные рецепты в течение года после заболевания. Именно в этот период возможность летального исхода после операции максимальная, — констатирует Сергей Зенин. — Список препаратов достаточно большой, в него входят как дешевые, так и дорогостоящие (более 3 тысяч рублей) лекарственные средства. Рецепт на препарат может быть выписан на срок до 180 дней. Сейчас это актуально для того, чтобы обезопасить людей от лишних походов в поликлинику.

По данным, приведенным Зениным, сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются причиной 45% смертей на территории России в целом и в Новосибирской области в частности. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году заболеваемость населения от болезней системы кровообращения должна снизиться на 23%.

— Что касается региональных показатели, то мы не видим существенного роста количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 2020 году, в том числе в связи с ковид-инфекцией, но не видим и ожидаемой положительной динамики. Наши показатели относительно стабильны, хотя на фоне общероссийских область находится в серединке, может капельку хуже, чем в среднем по стране. Нацпроект требует, чтобы наши показатели улучшались на 4% в год, — констатировал главный кардиолог области.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2020 года коэффициент смертности от инфаркта миокарда на 100 тысяч населения в Новосибирской области составил 38,2, за аналогичный период 2019 года — 40,4. Коэффициент смертности от ишемической болезни сердца — 436,9 и 422,9 соответственно. Общее число умерших от инфаркта миокарда, по данным на 1 июня, составило в 2020 году — 444, в 2019 — 467 человек.

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