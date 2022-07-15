Мэр прокомментировал рокировку с киосками на площади Калинина

Комментируя ситуацию с демонтажом киоска, реализующим печатную продукцию на площади Калинина, в городском руководстве сообщают, что это необходимо для благоустройства территории и строительства стелы «Новосибирск — город трудовой доблести», а также зачистки площади от действительно нелегальных торговых объектов. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Чтобы установить стелу, стоит задача в том числе провести благоустройство площади, — заявил глава города. — Но надо как-то разобраться с несанкционированной торговлей на площади. Там, где нестационарные объекты не нарушают правил торговли и работают в соответствии с законодательством, их никто не трогает.

Напомним, в конце прошлой недели несколько киосков печати, расположенных на площади, были демонтированы. Об этом сообщали представители торгового оператора. Впоследствии один объект был возвращен на место, однако с внешними повреждениями.

По словам мэра, подобные «зачистки» необходимы и на другой знаковой городской площади — Маркса — и прилегающем к ней проспекте Маркса.

— Столкнулся недавно с вопиющим случаем, когда небольшие фургончики стоят в 2 ряда, занимают 2 проезжих полосы и выгружают товар в нестационарные объекты, — рассказывает Анатолий Локоть. — Очевидно нарушение ПДД. Подобные явления мешают проезду, создаются аварийно-опасные места. С этим надо бороться. Мы имеем поддержку от правоохранительных и надзорных органов, будем эту работу продолжать.

Напомним, что ранее операторы торговых объектов сообщали о попытках их демонтажа со стороны подразделений муниципалитета практически «по беспределу», причем под нож шли объекты даже подпадающие под мораторий на демонтаж. В частности, в ходе заседания совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в конце мая руководители реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» — Наталия Кошелева и Игорь Салов — заявляли о систематическом беспределе в отношении торговых операторов, особенно тех, чьи объекты расположены как раз на площадях Калинина и Маркса.

— Мы предлагаем дать возможность предпринимателям продолжить работу до того, как будет понятная ситуация с финансированием работ по созданию стелы и благоустройству площади, чтобы бизнес не терял доходы, а бюджет продолжал получать отчисления по налогам и аренде, — говорила исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Как только появится финансирование — бизнес съедет. Демонтировать киоск можно в течение суток. Также предлагаем проводить демонтаж сегментами — только в той части, где работы по благоустройству обеспечены финансами, а не по всей площади сразу.

На встрече операторов НТО с представителями департамента инвестиций мэрии 2 июня также шел разговор о киосках, расположенных на площади Калинина.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин пояснял, что департаменту бы хотелось к 3 ноября нормально подойти к открытию стелы на площади Калинина, чтобы там было пусто и красиво.

— Если мы сможем договориться, что предприниматели убирают свои киоски в середине октября, а потом получают компенсационные места, или мы через 2-3 месяца видим, что вопрос с финансированием не решается и они возвращаются на старые места, то у меня больших возражений нет, чтобы они до этого времени там работали. Подготовьте предложения от реготделения, и мы их рассмотрим, — предлагал Витухин. — Если нет, то я сторонник, чтобы все спорные вопросы решались в суде. Но не факт, что суд будет на стороне предпринимателя, получившего уведомление на демонтаж. Хотя нас могут и обязать соблюсти мораторий.

Стоит отметить, что в протоколе по итогам встречи, который получило реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.) возможный срок функционирования нестационарных торговых объектов на площади Калинина и улице Перевозчикова уже был определен — до 30 июня.

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