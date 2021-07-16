Пассажиропоток на внутренних рейсах S7 Airlines в июне вырос на 24%, по сравнению с допандемийным периодом

S7 Airlines перевезла в июне 1 664 657 пассажиров. Всего с начала 2021 S7 Airlines перевезла 8 119 847 пассажиров, таким образом, вернувшись практически к показателям допандемийного 2019 года (за январь-июнь тогда было перевезено 8 157 908 пассажиров).

— При планировании программы на летний сезон мы делали акцент на межрегиональные перелеты внутри страны, особенно на популярные туристические направления, такие как Черноморское побережье, Калининград. С начала года доля пассажиров, перевезенных на внутренних рейсах авиакомпании, только растет, — говорит Григорий Давыдов, директор по стратегии S7 Group.

В летнем сезоне S7 Airlines выполняет рейсы по 130 направлениям.