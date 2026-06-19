Аэропорт Толмачёво обслужил миллионного пассажира на международных рейсах

Aэропорт Толмачёво достиг важной отметки: с начала 2026 года на международных маршрутах обслужен миллионный пассажир. Показатель достигнут на три недели раньше, чем в прошлом году, — это свидетельствует о росте популярности международных авиаперевозок из Новосибирска.

Среди наиболее востребованных направлений у пассажиров — маршруты в дальнее зарубежье: Пхукет, Камрань (Нячанг), Пекин, Анталья и Бангкок. Стабильным спросом пользуются и рейсы в страны СНГ: лидерами стали Ташкент, Бишкек, Душанбе, Ош и Худжанд.

Аэропорт Толмачёво, расположенный в Новосибирске, является крупнейшим за Уралом по числу пассажиров и ключевым хабом для S7 Airlines. Это международный аэропорт федерального значения. В 2025 году он обслужил 9,682 миллиона пассажиров, что на 4,1 процента больше, чем в 2024 году, когда пассажиропоток составил 9,299 миллионов человек.

Стоит отметить, что в начале 2026 года коммерческий директор холдинга «Новапорт» Станислав Таравков отмечал, что на сегменте международных перевозок в 2025 году в Толмачево был побит допандемийный рекорд. По его словам, аэропорт перетягивает международных пассажиров из других регионов Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск стало приезжать больше командировочных. Общий тренд деловой активности смещается на восток страны.