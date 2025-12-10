Рекламодателям

Новосибирцы недовольны частыми досмотрами в автобусах до Кемерова

  • 10/12/2025, 10:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцы недовольны частыми досмотрами в автобусах до Кемерова
В Минтрансе это объясняют заботой о безопасности пассажиров

Новосибирские пассажиры жалуются на проверки в автобусах до Кемерова. Раньше люди спокойно садились в автобусы возле аэропорта Толмачёво и ехали до Кузбасса. Но теперь на остановке «Новосибирский автовокзал — Главный» их заставляют выходить из транспорта с вещами, чтобы пройти через металлодетектор.

Екатерина, жительница Новосибирска, рассказала, что из столицы Сибири в Кемерово можно добраться двумя путями. Первый маршрут проходит через город Болотное, второй — по Гусинобродскому тракту.

— В этот раз я села на автобус, который следует по второму пути. Сначала он забирает людей в аэропорту Толмачёво. Потом следующая остановка — «ЖД Вокзал». Там садится большинство людей, потому что рядом метро, всегда удобно добираться. Затем автобус едет на остановку «Новосибирский автовокзал — Главный». Там нас всех заставили выйти с сумками на мороз для проверки на металлодетекторе, — объяснила сибирячка изданию Горсайт.

По словам пассажирки, такие проверки начались 20 ноября 2025 года. Люди с детьми особенно недовольны нововведениями, так как малышей приходится будить и выводить на мороз, собирая все вещи.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области объяснили ситуацию.

— Перевозчики обязаны обеспечить безопасность пассажиров и багажа на остановках, где происходит посадка, высадка и погрузка. Для этого они должны использовать мобильные и переносные досмотровые устройства, — подчеркнули в ведомстве.

Такие досмотры обычно проводят на ближайшей остановке. В министерстве уточнили, что для рейсов из аэропорта Толмачёво ближайшей остановкой является «Новосибирский автовокзал — Главный». Там обязательно проверяют документы и багаж пассажиров.

— На территории города досмотр транспорта, пассажиров и багажа осуществляется только на остановке главного автовокзала, — отметили в министерстве.

Аэропорт Толмачёво не подчиняется министерству транспорта и дорожного хозяйства региона, поэтому там не проводят досмотры.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы более 400 раз пожаловались в ЦБ на блокировку банковских карт.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

