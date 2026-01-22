В Новосибирской области назвали год с самой высокой младенческой смертностью

Новосибирскстат предоставил данные о детской смертности в возрасте до года за 2020–2023 годы. В 2020 году в регионе умерло 164 младенца — это рекордное число за указанный период.

В 2020 году основными причинами детской смертности стали состояния, возникшие в перинатальном периоде (81 случай), и врожденные аномалии развития (44 случая). Эти две категории составили более 75% всех летальных исходов. Также значительное число детей погибло от внешних причин (12 случаев) и болезней органов дыхания (11 случаев). Менее распространенными факторами были инфекционные заболевания (5 случаев), синдром внезапной смерти (4 случая) и болезни органов кровообращения (3 случая). По одному случаю зафиксировано среди болезней нервной системы и органов пищеварения. Смертей от новообразований в 2020 году не зарегистрировано.

В последующие годы, как сообщает Om1 Новосибирск, общее число летальных случаев уменьшилось. В 2021 году смертность снизилась до 145 случаев, хотя число перинатальных смертей выросло до 82. Сократилось количество смертей от внешних причин (7) и резко упала смертность от болезней органов дыхания (с 11 до 3). В следующем, 2022 году, число умерших осталось на уровне 145 детей. Снизилась смертность в основных группах: перинатальные причины — 74, врожденные аномалии — 30. Однако увеличилась смертность от внешних факторов (11) и болезней органов дыхания (5). Тогда же впервые был зафиксирован случай смерти от новообразований (1).

В 2023 году зафиксировано минимальное за последние четыре года количество детских смертей — 106 случаев. Основной причиной оставались перинатальные патологии, однако их число существенно снизилось — до 52. Врожденные аномалии унесли жизни 29 младенцев. Также отмечен резкий рост смертности от новообразований — до 5 случаев, что является максимальным показателем за рассматриваемый период. При этом смертность от внешних причин достигла рекордно низкого уровня — всего 2 случая.

Стоит отметить, что в целом по России младенческая смертность за рассматриваемый период снизилась. В 2020 году показатель составлял 56,5 случаев на 10 тысяч родившихся живыми. В 2021 году он снизился до 51,1, в 2022 — до 53,5, в 2023 — до 40,5, а в 2024 году — до 41,6.

Напомним, весной 2025 года Росстат официально заявил, что распространение подробной статистики временно приостановлено. Решение принято по распоряжению Правительства России, согласно Федеральному закону № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете».

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 260 детей умерли за 2024 год в Новосибирской области.