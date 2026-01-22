Поиск здесь...
Общество

В Новосибирской области назвали год с самой высокой младенческой смертностью

Автор: Артем Рязанов

Дата:

За последние время в регионе этот показатель заметно сократился

Новосибирскстат предоставил данные о детской смертности в возрасте до года за 2020–2023 годы. В 2020 году в регионе умерло 164 младенца — это рекордное число за указанный период.

В 2020 году основными причинами детской смертности стали состояния, возникшие в перинатальном периоде (81 случай), и врожденные аномалии развития (44 случая). Эти две категории составили более 75% всех летальных исходов. Также значительное число детей погибло от внешних причин (12 случаев) и болезней органов дыхания (11 случаев). Менее распространенными факторами были инфекционные заболевания (5 случаев), синдром внезапной смерти (4 случая) и болезни органов кровообращения (3 случая). По одному случаю зафиксировано среди болезней нервной системы и органов пищеварения. Смертей от новообразований в 2020 году не зарегистрировано.

В последующие годы, как сообщает Om1 Новосибирск, общее число летальных случаев уменьшилось. В 2021 году смертность снизилась до 145 случаев, хотя число перинатальных смертей выросло до 82. Сократилось количество смертей от внешних причин (7) и резко упала смертность от болезней органов дыхания (с 11 до 3). В следующем, 2022 году, число умерших осталось на уровне 145 детей. Снизилась смертность в основных группах: перинатальные причины — 74, врожденные аномалии — 30. Однако увеличилась смертность от внешних факторов (11) и болезней органов дыхания (5). Тогда же впервые был зафиксирован случай смерти от новообразований (1).

В 2023 году зафиксировано минимальное за последние четыре года количество детских смертей — 106 случаев. Основной причиной оставались перинатальные патологии, однако их число существенно снизилось — до 52. Врожденные аномалии унесли жизни 29 младенцев. Также отмечен резкий рост смертности от новообразований — до 5 случаев, что является максимальным показателем за рассматриваемый период. При этом смертность от внешних причин достигла рекордно низкого уровня — всего 2 случая.

Стоит отметить, что в целом по России младенческая смертность за рассматриваемый период снизилась. В 2020 году показатель составлял 56,5 случаев на 10 тысяч родившихся живыми. В 2021 году он снизился до 51,1, в 2022 — до 53,5, в 2023 — до 40,5, а в 2024 году — до 41,6.

Напомним, весной 2025 года Росстат официально заявил, что распространение подробной статистики временно приостановлено. Решение принято по распоряжению Правительства России, согласно Федеральному закону № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете».

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 260 детей умерли за 2024 год в Новосибирской области.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : статистика Младенческая смертность

В Новосибирской области упал пассажиропоток в кузбасском направлении

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году пригородные поезда Новосибирской области перевезли 24,3 миллиона пассажиров, что на 2,3% больше, чем годом ранее.

По большинству направлений наблюдался прирост загрузки:

Читать полностью

Специалист НГУ назвал слабое «звено» в конструкции рухнувшего здания

Автор: Оксана Мочалова

Причиной обрушения кровли на улице Наумова, 26 в Новосибирске вечером 21 января стала незаконная надстройка второго этажа. Об этом заявил инженер-конструктор НГУ Игорь Троеглазов. По его мнению, конструкция не проходила необходимых расчетов на прочность и устойчивость, включая снеговую нагрузку, которая в этом году уже стала аномально высокой.

—Конструкция стен второго этажа, выполненная из сэндвич-панелей без достаточного количества опор, не обладает требуемой несущей способностью — такие панели не рассчитаны на восприятие дополнительных нагрузок от кровли или снежного покрова, — отметил специалист ГОРСАЙТУ.

Читать полностью

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Автор: Юлия Данилова

В Сибирском ГУ Банка России прокомментировали ситуацию на рынке ОСАГО региона. Как отметил начальник управления Николай Морев, за 2024 год в регионе превышение выплат над сборами по автогражданке составляло около 0,7 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года — 1,8 млрд руб. Ситуация ухудшается.

Включение Новосибирской области в зону действия повышенных тарифов по ОСАГО, по его словам, связано с тем, что в регионе на протяжении длительного времени выявляются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по автострахованию.

Читать полностью

В Новосибирске иностранца отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов

Автор: Артем Рязанов

Карасукский районный суд Новосибирской области арестовал гражданина Узбекистана за организацию незаконной миграции. Вместе с сообщниками он продал через интернет поддельные гражданско-правовые договоры минимум 270 иностранцам, включая граждан стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Карасукским районным судом Новосибирска рассмотрено ходатайство следователя в отношении гражданина Республики Узбекистан Хидирова Масудали, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «д» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении.

Читать полностью

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Он предполагает, что с 1 сентября 2026 года через мессенджер MAX будет проходить электронный документооборот между работниками и работодателями. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно законопроекту, информационные системы работодателей и цифровая платформа «Работа в России» смогут интегрироваться с многофункциональным сервисом обмена сообщениями MAX.

Читать полностью

В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Автор: Артем Рязанов

Глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов сообщил, что одобряет идею прекратить эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и не распространять его на алкоголь и табак.

21 января медики предложили остановить эксперимент и запретить его расширение на алкоголь и табак. Соответствующие обращения представители медицинского сообщества направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Читать полностью
