В мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с 67 могилами за забором

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства сообщает, что найденные в лесу местными жителями захоронения являются законными.

—Содержание кладбищ и контроль за их санитарным состоянием находится в ведении МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Данные могильные захоронения расположены в границах кладбища «Гусинобродское», —сообщили в мэрии.

Также добавили, что схема границ кладбища утверждена постановлением мэрии 7 марта 2023 года. В связи с тем, что территории кладбищ Новосибирска исторически сложились в границах различных земельных участков, в настоящее время мэрией осуществляются мероприятия по уточнению и расширению их границ.

Чиновники уточнили, что уже проводятся работы по установлению ограждений и обваловке территории в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Напомним, недавно местные жители случайно обнаружили в лесополосе вдоль речки Плющиха могильные холмики с номерными табличками. Прокуратура по данному факту проводит проверку.