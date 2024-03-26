Проект по строительству спорткомплекса в Кировском районе рассмотрит мэрия Новосибирска

На следующей неделе комиссия по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска рассмотрит заявку муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Спортивная школа «Энергия» (МБУДО «СШ «Энергия») на заключение сделки по привлечению инвестиций по созданию комплекса зданий, включающего физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы и здания коммерческого и административного назначения, благоустройство прилегающей территории на ул. Н. Сотникова в Кировском районе города Новосибирска.

Будут проверены условия заключения сделки на соответствие законодательству РФ, а также законам и иным нормативным правовым актам Новосибирской области и муниципальным правовым актам города Новосибирска.

Проработка проекта по строительству комплекса зданий, включающих физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы по улице Николая Сотникова в Кировском районе, началась еще в 2023 году.

На одной из комиссий горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения замначальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Денис Колмаков говорил о намерениях объявить конкурс по данному проекту до нового года.

В январе 2024 года на сайте мэрии был размещен обновленный проект планировки Южно-Чемского жилмассива, подписанный и.о. мэра Олегом Клемешовым. Согласно документу, помимо физкультурно-оздоровительного комплекса, на Южно-Чемском жилмассиве до 2030 года планируется построить 9 детсадов, 8 школ, четыре культурно-досуговых центра, в том числе с кинозалом и библиотеками, двух детских школ искусств и др. Места под эти объекты зарезервированы.

Ранее редакция сообщала, что спорткомплекс за 800 млн рублей на Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске построит Эко Ресурс.

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