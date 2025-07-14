Восемь миллионов рублей заплатят за строительство нового моста в Новосибирске

МКУ «Гормост» приступил к поиску подрядчика, которому предстоит разработать проектную и рабочую документацию, а после провести изыскательские работы по строительству пешеходного моста через реку Тула. Такая информация появилась на официальном сайте госзакупок.

В приложенной документации указано, что мост соединит садовые общества «Новая Сибирь» и «Умелый строитель» с улицей Тульской рядом с жилым домом № 417. Пока до дачных участков новосибирцы добираются по переправе, которая была признана аварийной еще в 2024 году.

Длина металлического сооружения через руку составит 40 метров, а ширина 3 метра. Новый мост будет снабжен пандусами для комфортного передвижения маломобильных новосибирцев. Также предусмотрены антивандальная защита конструкции и полноценная система освещения для перехода с одного берега на другой в темное время суток. Помимо этого, будущий подрядчик разработает систему водоотведение для защиты от осадков.

Начальная цена контракта составила 8 миллионов рублей. Принять участие в аукционе можно до 17 июля. Работы разделили на два этапа, а сдать готовый объект победителю аукциона нужно будет до 20 ноября 2026 года. При этом гарантия на качество работ будет действовать еще пять лет после сдачи объекта в эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала о том, что компания АО «Омскавтодор» победила в конкурсе на капитальный ремонт моста через реку Карасук около поселка Базово на 2-м километре автомобильной дороги «1 км а/д «Н-3207» – Базово – гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области.