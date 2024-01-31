Перерасчет за отключение тепла пропишут отдельной строкой в платежках новосибирцев

Сегодня в Новосибирске прошло первое заседание рабочей группы по выявлению причин коммунальных аварий 11 и 17 января. Об этом на заседании комиссии по горхозу горсовета сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.

Кроме того, по его словам, с прошлого вторника на ООО НТСК началась проверка Ростехнадзора.

— Вчера я собирал крупные УК левобережья, были представители ГЖИ, теплосбыта, где проговаривали все вопросы перерасчета за тепло и электроэнергию, — говорит Перязев. —Договорились, что этот перерасчет пойдет отдельной строкой в платежном документе, как за недополученную теплоэнергию, так и за электроэнергию.

По его словам, в составе платы за теплоэнергию будет учтен вопрос по домам, которые имеют приборы учета по теплоэнергии. По домам, где таких приборов нет, мэрия ждет перерасчета от теплосбыта. Эта информация будет направлена жителям.

—Что касается компенсации по ущербу домовому имуществу, то этот вопрос прозвучал, но решения пока нет, — констатировал чиновник. — Моральный ущерб жителям мы предложили оплатить ООО СГК. Сейчас ждем от них ответ. Это будет их добрая воля.

Информацию о перерасчете мэрия планирует в ближайшее время распространить через публичные источники информации, а также через УК и администрации районов.

Ранее редакция сообщала о том, что оценка ущерба от коммунальных аварий началась в Новосибирске.