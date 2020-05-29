«Новосибирские санатории были готовы открыться с 1 июня»

Пока компании санкура пытаются сохранить коллективы и ищут средства на выполнение требований Роспотребнадзора, поясняет Юлия Шелепенкова председатель комитета по санкуру НП «Новосибирская ассоциация туристских организаций» (НАТО), директор ООО «Парус-Резорт» (санаторий «Парус»).

— Юлия Евгеньевна, 28 мая вышло новое постановление губернатора Новосибирской области, которым срок карантина для ряда отраслей, в том числе вашей, продлевается до 30 июня. Как это скажется на предприятиях санкура?

— Все компании санаторной-курортной отрасли Новосибирской области были готовы открыться с 1 июня. Мы выполнили все требования Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности при приеме гостей. Большая часть нашего персонала уже сдала анализы на COVID-19, которые должны быть готовы к 1 июня. А сегодня (28 мая) узнали, что наша деятельность будет приостановлена до 30 июня. Мы на эту ситуацию никак повлиять не можем, поэтому будет просто ждать. Возможно, на следующей неделе появятся какие-то разъяснения.

— Какие требования Роспотребнадзора должны были выполнить санатории?

— Прежде всего, сотрудники должны были еженедельно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Стоимость одного анализа составляет около 1000 рублей, но при «оптовой закупке» цены можно снизить до 600. Это оплачивает санаторий. Кроме того, мы можем принимать гостей только с анализами на COVID-19, сделанными за двое суток до заезда в санаторий. Каждые два часа необходимо дезинфицировать контактные поверхности. Плюс санаторий должен обеспечить сотрудников и отдыхающих масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. К примеру, у меня около 200 сотрудников. В день мне нужно минимум 800 масок. При этом цены на средства индивидуальной защиты выросли в 3 раза, по сравнению с докарантинным временем. Отдыхающих у нас около 300 человек — они приобретают СИЗы сами.

Тем не менее даже при таких жестких обязательствах мы могли бы работать, но пока нам не разрешают открываться, даже с ограничениями по заполняемости санаториев.

— После продления карантина получится, что компании вашей отрасли будут уже три месяца сидеть с нулевой выручкой. Можно уже оценить ущерб?

— Каждый санаторий оценивает его индивидуально. Большинство компаний нашей отрасли работает на налоговом режиме «доходы минус расходы», поэтому никаких налоговых льгот у нас нет, но и сами налоги мы не платим из-за отсутствия выручки. За исключением зарплатных и социальных взносов. Как официально пострадавшая отрасль мы получили субсидии от государства. Речь идет о беспроцентном кредите на выплату заплаты — по 12130 рублей на человека (МРОТ), а также на пополнение оборотных средств для оплаты коммунальных услуг. Эти деньги, пусть с отсрочкой, но придется отдавать.

— Продление карантина еще на месяц приведет к сокращению персонала?

— Насколько я знаю, сокращения уже идут, но большинство санаториев старается сохранить 90% персонала. Во-первых, для получения господдержки. Во-вторых, потому что многие из них являются градообразующими для тех сельских населенных пунктов, вблизи которых расположены: Довольное, Карачи, Краснозерское и т.д. В среднем зарплата горничных, подсобного персонала составляет около 20-30 тысяч рублей, что очень неплохо для сельской местности. В-третьих, потому что сейчас очень трудно найти хороших поваров, официантов, горничных, которые могут качественно работать в санкуре, тем более вдалеке от Новосибирска. Сейчас нам выгоднее нести финансовые потери, но не увольнять персонал в высокий сезон. Набирать новых, учить — будет гораздо более накладно.

Мы действительно держимся за своих сотрудников. Но часть из них все же уходит. Например, официантами, поварами работают много приезжих — молодых людей из соседних регионов. Сейчас они предпочли вернуться на родину к родителям, чтобы не платить за аренду жилья.

— Как реагируют клиенты на продление карантина?

— Многие отменяют бронь на июнь и переносят ее на другие даты. Около 10%, по моим оценкам, обратятся за возвратом стоимости путевок. В этом году мы выиграли много контрактов на прием гостей из соседних регионов: Кемеровской области, Ханты-Мансийского АО и т.д. Сейчас они также переносят брони.

— Удается урегулировать этот вопрос?

— Мы работаем на рынке санкура третий год, поэтому плановые показатели у нас в этом году будут больше прошлогодних. Во-первых, потому что у нас хорошо сработали отделы маркетинга и продаж, во-вторых, потому что закрыты границы и люди переориентируются на отдых внутри страны. До конца года у нас практически все расписано, но свободные места есть, и за счет этого мы перебронируем путевки июньских отдыхающих. Похожая ситуация у многих санаториев области.

— И тем не менее в регионе на рынке санаторно-курортного отдыха есть те, кто продолжает работать, даже несмотря на режим карантина…

— Безусловно, такие компании есть. Совершенно не таясь работают несколько санаториев в Бердске. Почему — не знаю. Они не входят в Новосибирскую ассоциацию туристских организаций, поэтому мы не можем оказать на них воздействие, а органы власти и правоохранительные структуры почему-то это игнорируют. На мой взгляд, это грубое нарушение требований карантина, режима самоизоляции и ухудшает эпидемиологическую обстановку в городе. Если так будет продолжаться, то мы не скоро увидим сокращение количества заболевших — и губернатор будет продлевать режим самоизоляции.

— Два месяца простоя не привели к разрыву соглашений с поставщиками? По тем же продуктам питания?

— У нас пока все договоренности сохраняются. Этот вопрос каждый санаторий урегулирует самостоятельно.

— Можете оценить последствия для отрасли теперь уже трехмесячного карантина?

— Они будут катастрофичны. Не уверена, что всем удастся сохранить персонал и даже бизнес. Скорее всего, придется пересматривать планы по развитию. Мы пока их только корректируем, стараемся не отказываться от выполнения поставленных задач. Что будет дальше — зависит от сроков карантина, условий работы отрасли и мер господдержки.

В похожем подвисшем состоянии находимся не только мы. Большая часть санаториев в прилегающих к нам районах тоже не работает. Курортная зона Белокурихи закрыта полностью. Не принимают гостей санатории Красноярского края, Иркутской области, а также черноморских городов — Сочи и Крыма. И там тоже ничего не могут сказать о сроках открытия.

Фото предоставлено Юлией Шелепенковой