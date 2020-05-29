Рекламодателям
ПроНедвижимость
Выборы 2020

«Новосибирские санатории были готовы открыться с 1 июня»

  • 29/05/2020, 09:58
9
…а сейчас перебронируют заявки гостей на другие месяцы, надеясь выйти с карантина хотя бы в июле.

Пока компании санкура пытаются сохранить коллективы и ищут средства на выполнение требований Роспотребнадзора, поясняет Юлия Шелепенкова председатель комитета по санкуру НП «Новосибирская ассоциация туристских организаций» (НАТО), директор ООО «Парус-Резорт» (санаторий «Парус»).

— Юлия Евгеньевна, 28 мая вышло новое постановление губернатора Новосибирской области, которым срок карантина для ряда отраслей, в том числе вашей, продлевается до 30 июня. Как это скажется на предприятиях санкура?

— Все компании санаторной-курортной отрасли Новосибирской области были готовы открыться с 1 июня. Мы выполнили все требования Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности при приеме гостей. Большая часть нашего персонала уже сдала анализы на COVID-19, которые должны быть готовы к 1 июня. А сегодня (28 мая) узнали, что наша деятельность будет приостановлена до 30 июня. Мы на эту ситуацию никак повлиять не можем, поэтому будет просто ждать. Возможно, на следующей неделе появятся какие-то разъяснения.

— Какие требования Роспотребнадзора должны были выполнить санатории?

— Прежде всего, сотрудники должны были еженедельно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Стоимость одного анализа составляет около 1000 рублей, но при «оптовой закупке» цены можно снизить до 600. Это оплачивает санаторий. Кроме того, мы можем принимать гостей только с анализами на COVID-19, сделанными за двое суток до заезда в санаторий. Каждые два часа необходимо дезинфицировать контактные поверхности. Плюс санаторий должен обеспечить сотрудников и отдыхающих масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. К примеру, у меня около 200 сотрудников. В день мне нужно минимум 800 масок. При этом цены на средства индивидуальной защиты выросли в 3 раза, по сравнению с докарантинным временем. Отдыхающих у нас около 300 человек — они приобретают СИЗы сами.

Тем не менее даже при таких жестких обязательствах мы могли бы работать, но пока нам не разрешают открываться, даже с ограничениями по заполняемости санаториев.

— После продления карантина получится, что компании вашей отрасли будут уже три месяца сидеть с нулевой выручкой. Можно уже оценить ущерб? 

— Каждый санаторий оценивает его индивидуально. Большинство компаний нашей отрасли работает на налоговом режиме «доходы минус расходы», поэтому никаких налоговых льгот у нас нет, но и сами налоги мы не платим из-за отсутствия выручки. За исключением зарплатных и социальных взносов. Как официально пострадавшая отрасль мы получили субсидии от государства. Речь идет о беспроцентном кредите на выплату заплаты — по 12130 рублей на человека (МРОТ), а также на пополнение оборотных средств для оплаты коммунальных услуг. Эти деньги, пусть с отсрочкой, но придется отдавать.

— Продление карантина еще на месяц приведет к сокращению персонала?

— Насколько я знаю, сокращения уже идут, но большинство санаториев старается сохранить 90% персонала. Во-первых, для получения господдержки. Во-вторых, потому что многие из них являются градообразующими для тех сельских населенных пунктов, вблизи которых расположены: Довольное, Карачи, Краснозерское и т.д. В среднем зарплата горничных, подсобного персонала составляет около 20-30 тысяч рублей, что очень неплохо для сельской местности. В-третьих, потому что сейчас очень трудно найти хороших поваров, официантов, горничных, которые могут качественно работать в санкуре, тем более вдалеке от Новосибирска. Сейчас нам выгоднее нести финансовые потери, но не увольнять персонал в высокий сезон. Набирать новых, учить — будет гораздо более накладно.

Мы действительно держимся за своих сотрудников. Но часть из них все же уходит. Например, официантами, поварами работают много приезжих — молодых людей из соседних регионов. Сейчас они предпочли вернуться на родину к родителям, чтобы не платить за аренду жилья.

— Как реагируют клиенты на продление карантина?

— Многие отменяют бронь на июнь и переносят ее на другие даты. Около 10%, по моим оценкам, обратятся за возвратом стоимости путевок. В этом году мы выиграли много контрактов на прием гостей из соседних регионов: Кемеровской области, Ханты-Мансийского АО и т.д. Сейчас они также переносят брони.

— Удается урегулировать этот вопрос?

— Мы работаем на рынке санкура третий год, поэтому плановые показатели у нас в этом году будут больше прошлогодних. Во-первых, потому что у нас хорошо сработали отделы маркетинга и продаж, во-вторых, потому что закрыты границы и люди переориентируются на отдых внутри страны. До конца года у нас практически все расписано, но свободные места есть, и за счет этого мы перебронируем путевки июньских отдыхающих. Похожая ситуация у многих санаториев области.

— И тем не менее в регионе на рынке санаторно-курортного отдыха есть те, кто продолжает работать, даже несмотря на режим карантина…

— Безусловно, такие компании есть. Совершенно не таясь работают несколько санаториев в Бердске. Почему — не знаю. Они не входят в Новосибирскую ассоциацию туристских организаций, поэтому мы не можем оказать на них воздействие, а органы власти и правоохранительные структуры почему-то это игнорируют. На мой взгляд, это грубое нарушение требований карантина, режима самоизоляции и ухудшает эпидемиологическую обстановку в городе. Если так будет продолжаться, то мы не скоро увидим сокращение количества заболевших — и губернатор будет продлевать режим самоизоляции.

— Два месяца простоя не привели к разрыву соглашений с поставщиками? По тем же продуктам питания?

— У нас пока все договоренности сохраняются. Этот вопрос каждый санаторий урегулирует самостоятельно.

— Можете оценить последствия для отрасли теперь уже трехмесячного карантина?

— Они будут катастрофичны. Не уверена, что всем удастся сохранить персонал и даже бизнес. Скорее всего, придется пересматривать планы по развитию. Мы пока их только корректируем, стараемся не отказываться от выполнения поставленных задач. Что будет дальше — зависит от сроков карантина, условий работы отрасли и мер господдержки.

В похожем подвисшем состоянии находимся не только мы. Большая часть санаториев в прилегающих к нам районах тоже не работает. Курортная зона Белокурихи закрыта полностью. Не принимают гостей санатории Красноярского края, Иркутской области, а также черноморских городов — Сочи и Крыма. И там тоже ничего не могут сказать о сроках открытия.

Фото предоставлено Юлией Шелепенковой

 

229

Популярное с сайта

Новосибирцы покупают автодома для отпуска

28/05/2020, 16:24
Спрос на них вырос на 31%.

Годовая инфляции в Сибири в апреле ускорилась

28/05/2020, 16:18
Ускорение инфляции во многом связано с пандемией коронавируса и, как следствие, с введением режима самоизоляции, а также с ослаблением рубля.

Стартовала вторая волна нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

28/05/2020, 16:09
Всего участниками нацпроекта стали уже 23 новосибирские компании.

Актуальный разговор

«Ипотеку под 6,5% нужно продлить минимум до весны 2021 года»

Все материалы
Новости

«СКИФ» вступает в «Евролигу»

29/05/2020, 10:13

В Новосибирске может появиться еще одно фармпроизводство

29/05/2020, 10:03

Авиарынок: Он снова взлетит. Но медленно

28/05/2020, 14:00

В Новосибирской области продлили ограничения для бизнеса

28/05/2020, 12:16

Льготная ипотека от 6,0% годовых в Банке Акцепт!

28/05/2020, 11:31

Автодилеры тестируют онлайн

28/05/2020, 10:00

Проекты ТОСЭР — под угрозой срыва

27/05/2020, 22:39

ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса

27/05/2020, 16:21

ДОМ.РФ готовится выкупать квартиры у региональных застройщиков

27/05/2020, 13:48

Почта России приглашает новосибирцев присоединиться к акции «Дерево добра»

27/05/2020, 13:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Новосибирская область получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска