Область снова ищет инвестора под горнолыжный комплекс в Маслянино

Широко анонсированный в 2015 году горнолыжный комплекс «Салаир», который правительство области собирается реализовать совместно с АО «Агентство инвестиционного развития», все еще находится на старте. Несмотря на то, что к проекту проявляли интерес и спортивные федерации России, и отдельные частные инвесторы, пока желающих вложить 2,5 млрд в его реализацию не нашлось. Об этом в рамках пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— Надо найти, кто занимается именно этим бизнесом, кто эксплуатирует такие курорты и зарабатывает на них, — говорит Решетников. — Мы презентуем проект парка на каждом форуме, на различных площадках.

Существующим проектом предполагается, что «Салаир» включит в себя гостиничную инфраструктуру, несколько лыжных трасс протяженность 2-3 км и другие объекты, что впоследствии позволит принимать на территории области соревнования федерального, а то и международного уровня. По словам министра, пока остается надеяться, что «Салаир» будет включен в федеральный проект «Туризм», с совокупным объемом финансирования 33,6 млрд рублей. Параллельно продолжается поиск потенциальных инвесторов.

Напомним, парк туризма спорта и отдыха «Салаир Олимпик» был представлен на заседании координационного совета по туризму межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в апреле 2015 года в Красноярске. Предполагалось, что он будет создан на базе бывшего комплекса «Скакуша». Анонсировалось, что в парке будут построены горнолыжный и биатлонный комплексы, трамплины, фристайл-центр и ряд инфраструктурных объектов: гостиницы, центры питания, сопутствующие аттракционы. Парк рассчитан на привлечение около 350 тысяч туристов и любителей активного зимнего отдыха в год. В апреле 2015-го АО «Агентство инвестиционного развития» Новосибирской области оценивало стоимость реализации проекта в 4,5 млрд. Предполагалось, что он будет реализован к 2020 году.

— В последнее время наши санатории предлагают интересные инвестиционные программы, — рассказывает министр. — Краснозерский и Доволенский санатории сегодня инвестируют в развитие миллионы рублей. Лечебные факторы — наше главное конкурентное преимущество: грязи, рапа, минеральные воды, глины. Отдельный проект — отель «Парус». По словам инвестора, за последнее время в него были вложены примерно 2 млрд рублей. Это достаточно большой объем инвестиций, и само место сегодня набирает популярность.

Как отмечает Лев Решетников, пока инвесторы готовы вкладываться в менее затратные и, соответственно, менее масштабные проекты, типа мероприятий по продвижению так называемого «сельского туризма». Также в качестве приоритетного для инвесторов вектора Решетников называет модернизацию санаторно-курортного направления, которая идет при государственной поддержке.