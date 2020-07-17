Область снова ищет инвестора под горнолыжный комплекс в Маслянино

Широко анонсированный в 2015 году горнолыжный комплекс «Салаир», который правительство области собирается реализовать совместно с АО «Агентство инвестиционного развития», все еще находится на старте. Несмотря на то, что к проекту проявляли интерес и спортивные федерации России, и отдельные частные инвесторы, пока желающих вложить 2,5 млрд в его реализацию не нашлось. Об этом в рамках пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
— Надо найти, кто занимается именно этим бизнесом, кто эксплуатирует такие курорты и зарабатывает на них, — говорит Решетников. — Мы презентуем проект парка на каждом форуме, на различных площадках.
— В последнее время наши санатории предлагают интересные инвестиционные программы, — рассказывает министр. — Краснозерский и Доволенский санатории сегодня инвестируют в развитие миллионы рублей. Лечебные факторы — наше главное конкурентное преимущество: грязи, рапа, минеральные воды, глины. Отдельный проект — отель «Парус». По словам инвестора, за последнее время в него были вложены примерно 2 млрд рублей. Это достаточно большой объем инвестиций, и само место сегодня набирает популярность.
По информации правительства Новосибирской области, по итогам 2019 года туристическая отрасль дала 2,8 млрд рублей налогов за предыдущий год, что в 2,5 раза больше, чем за 2018. В области работают 407 турфирм, 64 хостела, 222 гостиницы, 23 санатория, 76 баз отдыха и 57 детских оздоровительных лагерей. Объем оказанных санитарно-оздоровительных услуг вырос на 2,2 млрд, услуги гостиниц — на 1 млрд, услуги специализированных средств размещения также показали динамичный рост. Общий объем туристических услуг, по итогам прошлого года, составил практически 10 млрд рублей.
Фото: pixabay.com, автор- pixel2013
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