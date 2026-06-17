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Бизнес Власть

Компенсации по кредитам для инвесторов отменяют в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

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Эта мера поддержки в регионе практически не востребована

Правительство Новосибирской области корректирует меры господдержки для стимулирования инвестиционной активности на территории региона. Как пояснил и.о. министра экономического развития Виталий Шовтак, за 2020-2025 годы такую поддержку получили 80 инвесторов. При этом ни один не воспользовался субсидией для компенсации части лизинговых платежей, а также для компенсации при размещении облигаций. Всего шесть инвесторов из 80 получили субсидии для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, полученным инвестором для реализации инвестиционного проекта. В 2025 году за компенсациями по банковским кредитам обратились только четыре компании, что обусловлено высокой процентной ставкой.

— По результатам анализа был сделан вывод, что вышеупомянутые субсидии являются менее эффективными. В итоге в списке мер господдержки оставлены более актуальные для инвесторов, — констатировал Шовтак.

По его словам, в законе остаются субсидии на возмещение части затрат на производство, реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта, а также субсидия на возмещение части затрат на приобретение нового технологического оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта.

— Инвесторы предпочитают получать либо налоговые льготы, либо субсидии, которые компенсируют их прямые затраты, вложенные в производство, — констатировал Виталий Шовтак.

При этом чиновник подчеркнул, что у инвесторов, заключивших договоры о предоставлении мер господдержки, сохраняется право на получение указанной субсидии до того, как новый закон вступит в силу.

Также в правительстве принято решение расширить перечень сфер деятельности, могущих претендовать на получение мер государственной поддержки. В него включается сфера туризма, которая на сегодняшний день является перспективной для региона.

— Добавление сферы туризма обусловлено реализацией национального проекта, направленного на развитие туристического потенциала региона и стимулирование поддержки проектов, реализуемых в данной сфере, — пояснил Виталий Шовтак.

Депутаты комитета согласовали проект закона в первом чтении, но решили более детально обсудить вопрос по мерам поддержки, которые могут быть востребованы инвесторами.

Напомним, по данным Новосибирскстата, по итогам первого квартала 2026 года новосибирские компании в два раза сократили инвестиции в основной капитал — до 58,2 млрд (55,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2025-го). Для сравнения, в прошлом году в первом квартале в регионе наблюдался рост инвестиционной активности на 3,2%.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам 2025 года Новосибирская область потеряла позиции в рейтинге инвестиционного климата АСИ. За год регион опустился с 11 на 15 место, разделив строчку с тремя другими субъектами. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : инвесторы депутаты господдержка

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Новосибирские клиники перейдут на дистанционные договоры

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России начинают действовать обновленные Правила предоставления платных медицинских услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ № 659. Документ будет применяться в течение пяти лет — до 1 сентября 2031 года.

Главное нововведение — легализация и детальное регулирование дистанционного заключения договоров на платные медуслуги. Теперь соглашение можно оформить не только на сайте клиники, но и через мобильное приложение медицинской организации, а также через иные многофункциональные сервисы обмена информацией. При этом жесткое требование об обязательном подписании договора усиленной квалифицированной электронной подписью со стороны пациента исключено.

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Около аэропорта Толмачево поймали нелегальных перевозчиков

Автор: Юлия Данилова

Рейд против нелегальных перевозчиков прошел на территории аэропорта Толмачево. В ходе проверки были выявлены два водителя такси и водитель автобуса, работавших без разрешения. Еще два автобуса вышли на линию без карты маршрута, с нарушениями режима труда и отдыха водителей. Два водителя такси осуществляли деятельность на транспортных средствах без диагностической карты, подтверждающей допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

— По итогам проверки составлено 7 административных материалов. Нарушителям грозят штрафы, — сообщили в Минтрансе Новосибирской области.

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Эвтаназию бездомных животных утвердили в Иркутской области

Автор: Оксана Мочалова

В Иркутской области депутаты регионального парламента приняли закон, который допускает эвтаназию безнадзорных животных при определенных условиях. Инициатива, разработанная Ассоциацией мэров региона, предусматривает возможность введения особого режима — «экстраординарной ситуации». Его планируют объявлять на срок до двух месяцев в случаях, если зафиксирован тяжкий вред здоровью или гибель человека от укусов собак, выявлено бешенство или плотность популяции животных превышает 10 особей на кв. километр.

В таком режиме безнадзорных животных будут отлавливать, содержать в пунктах временного содержания 11 дней, а затем усыплять. Возврат на прежние места обитания в этом случае запрещается. В то же время закон предусматривает строительство приютов за счет средств областного бюджета.

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Новый детский корпус появится в новосибирской областной больнице

В Новосибирской области планируют построить новый детский корпус на базе Областной клинической больницы. С инициативой выступило правительство региона. Возведение объекта обсудили в ходе рабочего визита первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова и губернатора Андрея Травникова в ГНОКБ.

Новый корпус объединит разрозненные детские отделения в единый комплекс. Здесь разместят 469 коек, в том числе отделение онкологии и гематологии с асептическим блоком, челюстно-лицевую хирургию, оториноларингологию, офтальмологию, травматологию и нейрохирургию. Также предусмотрены 10 операционных и поликлиника на 240 посещений в смену.

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Страховщики годами отказывались сотрудничать с компаниями мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

«Дорожно-эксплуатационные организации» Новосибирска были вынуждены покупать страховые полисы ОСАГО через брокера, переплачивая за них. Это выяснилось в ходе проверки деятельности «ДЭУ №3» и «ДЭУ №4» за 2022-2024 годы, которую провели аудиторы контрольно-счетной палаты Новосибирска.

— Организации допустили приобретение полисов ОСАГО у юридического лица, не соответствующего требованиям законодательства РФ в области страхования. Разница между страховой премией, полученной реальными страховщиками, и страховой премией, полученной компанией, является неэффективными расходами, — констатировал аудитор КСП Алексей Усов на комиссии горсовета.

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Водно‑зелёный каркас региона начали формировать в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

По поручению губернатора при Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области формируется рабочая группа, которая займётся развитием водно‑зелёного каркаса региона. В её состав войдут более 20 экспертов, а также руководители профильных региональных структур и представители Минстроя РФ. Начало работы группы поддержал Джемал Сурманидзе, руководитель Управления нормативно‑методической работы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроя РФ.

Среди ключевых задач — закрепить особый статус территорий, связанных с реками и озёрами области, и защитить их от застройки по аналогии с охранными коридорами для развития метрополитена. Планы и проекты будут разрабатываться с горизонтом планирования 50–100 лет.

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