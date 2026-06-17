Компенсации по кредитам для инвесторов отменяют в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области корректирует меры господдержки для стимулирования инвестиционной активности на территории региона. Как пояснил и.о. министра экономического развития Виталий Шовтак, за 2020-2025 годы такую поддержку получили 80 инвесторов. При этом ни один не воспользовался субсидией для компенсации части лизинговых платежей, а также для компенсации при размещении облигаций. Всего шесть инвесторов из 80 получили субсидии для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, полученным инвестором для реализации инвестиционного проекта. В 2025 году за компенсациями по банковским кредитам обратились только четыре компании, что обусловлено высокой процентной ставкой.

— По результатам анализа был сделан вывод, что вышеупомянутые субсидии являются менее эффективными. В итоге в списке мер господдержки оставлены более актуальные для инвесторов, — констатировал Шовтак.

По его словам, в законе остаются субсидии на возмещение части затрат на производство, реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта, а также субсидия на возмещение части затрат на приобретение нового технологического оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта.

— Инвесторы предпочитают получать либо налоговые льготы, либо субсидии, которые компенсируют их прямые затраты, вложенные в производство, — констатировал Виталий Шовтак.

При этом чиновник подчеркнул, что у инвесторов, заключивших договоры о предоставлении мер господдержки, сохраняется право на получение указанной субсидии до того, как новый закон вступит в силу.

Также в правительстве принято решение расширить перечень сфер деятельности, могущих претендовать на получение мер государственной поддержки. В него включается сфера туризма, которая на сегодняшний день является перспективной для региона.

— Добавление сферы туризма обусловлено реализацией национального проекта, направленного на развитие туристического потенциала региона и стимулирование поддержки проектов, реализуемых в данной сфере, — пояснил Виталий Шовтак.

Депутаты комитета согласовали проект закона в первом чтении, но решили более детально обсудить вопрос по мерам поддержки, которые могут быть востребованы инвесторами.

Напомним, по данным Новосибирскстата, по итогам первого квартала 2026 года новосибирские компании в два раза сократили инвестиции в основной капитал — до 58,2 млрд (55,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2025-го). Для сравнения, в прошлом году в первом квартале в регионе наблюдался рост инвестиционной активности на 3,2%.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам 2025 года Новосибирская область потеряла позиции в рейтинге инвестиционного климата АСИ. За год регион опустился с 11 на 15 место, разделив строчку с тремя другими субъектами.