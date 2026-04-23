Новосибирский завод металлоконструкций внедрит цифровой контроль качества

Цифровое решение будет использоваться для проверки готовых изделий

Новосибирская компания «Металлостандарт», специализирующаяся на производстве металлоконструкций, стала участником федеральной инициативы «Производительность труда». Предприятие планирует внедрить систему машинного зрения для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в области производительности труда Новосибирской области и используя возможности его лаборатории искусственного интеллекта, компания займется разработкой инновационного цифрового инструмента для проверки готовых металлоконструкций.

Ежемесячно предприятие выпускает свыше 1000 тонн продукции, которая поставляется по всей территории Российской Федерации. Эти конструкции используются при возведении самых разнообразных объектов, от складских комплексов и масштабных предприятий горнодобывающей промышленности до социально значимых объектов, таких как школы, детские сады и спортивные комплексы. Учитывая, что на многих стройплощадках внесение изменений в уже установленные конструкции невозможно, строгий контроль качества производимых изделий приобретает первостепенное значение.

Руководитель компании Игорь Казанцев отметил, что предприятие может работать с несколькими заказчиками одновременно, а бывает, что реализация крупных проектов распределяется между несколькими заводами, и здесь первостепенное значение приобретает слаженность в соблюдении сроков и логистических процессов. Поэтому разрабатываемые цифровые решения должны, в том числе, обеспечивать эффективную систему учета выпускаемой продукции.

С 2025 года программа поддержки промышленных предприятий продолжает свое действие в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития НСО

Предыдущая статья
В Госдуме призвали обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО с водителями
Следующая статья
Мама десятерых детей из Новосибирска борется за звание «Мать-героиня»

Новосибирский центр компетенций подтвердил соответствие федеральным стандартам

Региональный центр компетенций (РЦК), базирующийся в Корпорации развития Новосибирской области, успешно прошел очередную аттестацию в рамках национальной инициативы «Производительность труда». Эта обязательная для всех региональных центров процедура подтвердила высокие компетенции специалистов РЦК, эффективность применяемых ими методик и слаженность командной работы. Центр стабильно успешно справляется с этой проверкой, которая проводится каждые два года.

Светлана Шарпф, министр экономического развития Новосибирской области, подчеркнула значимость РЦК как ключевого звена в реализации федерального проекта на региональном уровне. По ее словам, центр не только поддерживает предприятия региона, но и активно занимается распространением культуры бережливого производства. Было проведено обучение для 5000 работников предприятий, 350 руководителей высшего звена по программе «Лидеры производительности», подготовлено свыше 260 инструкторов по бережливым технологиям, а также создан ряд фабрик процессов, где проходят обучение как сотрудники компаний, так и государственные служащие.

Новосибирский авиаперевозчик готовится к сертификации самолета «Танго»

Автор: Юлия Данилова

Компания-разработчик «Танго» Spectra Aircraft (входит в S7 Group) вышла на новый этап подготовки к серийному производству самолетов. По итогам макетной комиссии Авиарегистра, которая прошла в феврале 2026 года, был сформирован перечень замечаний. Это ключевой шаг на пути к началу сертификационных испытаний и дальнейшему получению сертификата типа на самолет «Танго», пояснили в пресс-службе компании.

Первый самолет «Танго» поднялся в воздух над Новосибирском в декабре 2025 года. В апреле 2026 к программе летных испытаний на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) приступит второй самолет.

Новосибирские компании сворачивают производство основных строительных материалов

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области серьезно просело производство строительных материалов. По многим позициям, которые учитываются в отчетности Новосибирскстата, сокращение выпуска продукции наблюдается второй год.

Самый серьезный провал наблюдается в производстве строительных растворов. За два месяца 2026 года компании региона произвели 11,2 тысячи кубометров раствора. Это на 41% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года производство растворов выросло к 2024 года на 4,5%.

Новосибирский завод металлоконструкций на 30% увеличит объем производства

Новосибирский изготовитель металлоконструкций, завод «ТехноСтрой», присоединился к федеральной инициативе «Производительность труда».

Компания, действующая на рынке с 2016 года, специализируется на поставках продукции для строительства разнообразных объектов: от промышленных предприятий и складов до коммерческих зданий, спортивных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. Компания ежемесячно выпускает более 1500 тонн металлоконструкций, осуществляя поставки по всей России, от Урала до Дальнего Востока.

Производство мяса КРС и птицы в Новосибирской области сократилось

Автор: Юлия Данилова

Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных семейства лошадиных, оленины и т.д. в январе-феврале 2026 года сократилось на 13% относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Новосибирскстатом. В абсолютных цифрах объем не указан. При этом отмечается, что год назад, по сравнению с январем-февралем 2024-го, производство этого мяса в регионе выросло на 11%.

Опрошенные Infopro54 участники рынка согласились обсуждать ситуацию только на условиях анонимности. Они не исключают, что эта динамика связана с карантином, который был объявлен в регионе в связи с выявлением скота, заболевшего пастереллезом. Напомним, сейчас все очаги заболевания, по данным правительства области, локализованы, животные в карантинных зонах изъяты. С 6 марта новые случаи заболевания не выявляются. При этом количество мяса из новосибирских хозяйств на прилавках сократилось. Продавцы говорят, что завозят его из Кузбасса и Хакасии.

Новосибирцы больше не смогут узнавать степень загрязнения атмосферы в городе

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году были приняты изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере. С 1 марта 2026 года такие прогнозы касаются всех городских и сельских поселений Новосибирской области в целом. Они направлены на регулирование деятельности выбросов предприятий, которые относятся к первой, второй и третьей категории и влияют на экологическую обстановку. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— С 1 марта мы приступили к выпуску общих прогнозов НМУ, которые будут размещаться на нашем сайте. Они обязывают предприятия, регулировать выбросы в атмосферный воздух. При этом прогнозов со степенью опасности не будет, — подчеркнула Лапчик.

