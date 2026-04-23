Новосибирский завод металлоконструкций внедрит цифровой контроль качества

Новосибирская компания «Металлостандарт», специализирующаяся на производстве металлоконструкций, стала участником федеральной инициативы «Производительность труда». Предприятие планирует внедрить систему машинного зрения для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в области производительности труда Новосибирской области и используя возможности его лаборатории искусственного интеллекта, компания займется разработкой инновационного цифрового инструмента для проверки готовых металлоконструкций.

Ежемесячно предприятие выпускает свыше 1000 тонн продукции, которая поставляется по всей территории Российской Федерации. Эти конструкции используются при возведении самых разнообразных объектов, от складских комплексов и масштабных предприятий горнодобывающей промышленности до социально значимых объектов, таких как школы, детские сады и спортивные комплексы. Учитывая, что на многих стройплощадках внесение изменений в уже установленные конструкции невозможно, строгий контроль качества производимых изделий приобретает первостепенное значение.

Руководитель компании Игорь Казанцев отметил, что предприятие может работать с несколькими заказчиками одновременно, а бывает, что реализация крупных проектов распределяется между несколькими заводами, и здесь первостепенное значение приобретает слаженность в соблюдении сроков и логистических процессов. Поэтому разрабатываемые цифровые решения должны, в том числе, обеспечивать эффективную систему учета выпускаемой продукции.

С 2025 года программа поддержки промышленных предприятий продолжает свое действие в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития.