В Новосибирске разрабатывается еще одна концессия по теплу

Неготовность Новосибирска к отопительному сезону стала одним из вопросов обсуждения на сессии горсовета 4 декабря. Депутаты заслушали отчет о ходе устранения замечаний Сибирского управления Ростехнадзора, выявленных 15 ноября.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков напомнил, что Ростехнадзор выдал муниципалитету акт проверки с замечаниями по готовности к отопительному сезону. Паспорта готовности к нынешнему отопительному сезону не получила 21 теплосетевая и теплоснабжающая организация Новосибирска. Всего в акте 53 нарушения, в том числе касающиеся концессионера — ООО «НТСК» (дочерняя компания «СГК»).

— На сегодняшний день из всего перечня замечаний осталось 44 по 21 организации. Выполнение работ, запланированных в весенне-летний период — 16, потому что их невозможно выполнить в отопительный период. Еще 8 замечаний будут устранены в декабре. В настоящий момент уже направлено письмо прокуратуры о понуждении организации устранить 17 замечаний. Со стороны прокуратуры города была организована проверка всех предприятий, которые не получили паспорта готовности. Выдано 18 административных правонарушений. «Административки» выписываются не просто на должностных лиц, а на юридические лица, — доложил Зайков.

Однако генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев подчеркнул, что СГК получило лишь три замечания Ростехнадзора. Первое касалось непредоставления в полном объеме документов по теплотрассам, которые были отремонтированы в прошлом году. Второе — за неудовлетворительное состояние строительных конструкций восьми ЦТП. По словам Дмитрия Перязева, ремонт этих объектов был включен в инвестиционный план компании на 2025 год еще до проверки ведомства.

Третье замечание СГК получила за затянутое завершение ремонтных работ по некоторым объектам (улица Котовского и улица Новосибирская). По его словам, работы на объектах полностью завершены.

— Безусловно, есть определенные недочеты, которые Ростехнадзор включил в акт оценки готовности 15 ноября. Но я не увидел там какие-то аховые пункты, которые влияют на надежность теплоснабжения всего города. Я понимаю, если бы не были проведены испытания, не были проведены регламентные работы, устранение дефектов, не закуплено топливо. Говорить о проведении экспертизы промышленной безопасности при оценке готовности, ну это мнение Ростехнадзора, — отметил Перязев.

Он добавил, что при том объеме замены тепловых сетей, который ведет компания, потребуется 2-3 года, чтобы привести систему теплоснабжения в порядок и нормализовать ситуацию по магистральным сетям.

Депутат Андрей Гудовский напомнил, что в городе имеются теплоснабжающие объекты, которые не вошли в концессию. Они являются убыточными, но продолжают обсуживать жителей города.

— МУП «Энергия», которая вроде как должна была их обслуживать, она у нас сегодня на грани банкротства. Там долги. Какие приняты решения? У нас зима недавно началась, мы можем людей заморозить, — констатировал он.

Дмитрий Зайков заверил, что ситуация находится под контролем и рассматривается вопрос о передаче сетей в обслуживание СГК в рамках еще одного концессионного соглашения.

— Уже создана рабочая группа, которая рассматривает возможность передать эти сети в обслуживание СГК. Эти сети всегда приносили только убыток, поэтому вопрос сложный, но он прорабатывается, — прокомментировал Зайков.

Его слова подтвердил Дмитрий Перязев. Он сообщил, что компания рассматривает данное предложение.

— Действительно, расчеты нами проведены на сегодняшний день. Безусловно, принятие муниципального имущества пойдет через процедуру концессионного соглашения. Мы это понимаем. Это будет конкурсная процедура. Она будет достаточно длинная. В этом году, безусловно, никаких решений принято не будет. Мы поможем и городу подставим плечо в данном случае. Но сразу могу сказать, что процесс этот не быстрый и если все пойдет по плану, это будет только конец следующего года, — отметил он.

Напомним, в настоящее время, СГК в лице «Новосибирской теплосетевой компании», заключила с мэрией Новосибирска две концессии. Одну на реконструкцию сетей теплоснабжения на 4,9 млрд рублей и 10 лет, вторую на ремонт котельных.

Ранее редакция сообщала, что мэр получил представление прокуратуры из-за нарушений на теплосетях Новосибирска.