Первая половина новой недели будет дождливой в Новосибирске

Первая половина недели будет для новосибирцев дождливой, а вторая облачной. Дожди будут идти с понедельника по среду, температура в это время будет постепенно снижаться. Об этом сообщают синоптики.

— Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью потеплеет до +11…+16, местами будет +5…+10. , днем — до +15…+20, местами до +26. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди с грозами, ночью и утром местами туманы.

По данным Яндекс.Погода, 4 сентября будет дождь с грозой, но столбик термометра будет показывать +20. Это самая высокая температура на неделе.

Вторник, 5 сентября, по прогнозам будет также с дождем и грозой, но температура уже начнет опускаться +16.

В среду, 6 сентября, новосибирцы также увидят дождь, но уже без грозы с температурой +16.

Последний день с дождем наступит в четверг, 7 сентября, температура опустится еще ниже +13.

Пятница, 8 сентября, будет первым днем без дождей, и температура подниматься до +15, также в этот день ненадолго будет выглядывать солнце.

Суббота, 9 сентября, порадует новосибирцев повышением температуры до +16 и солнцем, но оно будет ненадолго выходить из облаков.

Воскресенье, 10 сентября, температура поднимется еще немного и будет около +18, но новосибирцы все также не смогут в полной мере насладится солнцем, оно будет скрываться за облаками.

Ранее реакция сообщала о том, что синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет похолодание.