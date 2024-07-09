Школьник утонул на озере в Новосибирске

О трагедии на озере сообщили в группе ВКонтакте «МЖК Восточный, Плющихинский» и школы №216.

На водоеме погиб школьник.

— Он был очень ответственным и позитивным парнем, хорошим другом и одноклассником, — говорится в сообщении.

Судя по комментариям, мальчик утонул 7 июля на озере в Калининском районе.

Пользователи отмечают, что водоём грязный, с илистым дном и высокими берегами. Кроме того, подписчики групп рассказали, что школьник плавал вместе с другими мальчиками, которых успели спасти.

Напомним, что почти 50 необорудованных мест для купания нашли в Новосибирске. За июнь в таких местах утонули 14 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что с начала лета утонули 11 детей в Новосибирской области.