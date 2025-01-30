Первокурсница из Новосибирска обманула московских пенсионеров на 8 млн рублей

Студентка первого курса из Новосибирска обманом выудила 8 миллионов рублей у пожилых людей в Москве.

В то время как сибирячка готовилась вылететь домой, её задержали сотрудники полиции Западного округа столицы.

Как сообщает столичное МВД, на допросе 18-летняя жительница Новосибирска рассказала, что в одном из мессенджеров ей предложили работу курьера. Согласно полученным инструкциям, она должна была забирать деньги у жертв и передавать их мошенникам, получая за это фиксированный процент от общей суммы.

Оказалось, что в Москве сибирячка уже успела совершить несколько преступлений.

У 90-летней москвички она выманила более 1 миллиона рублей, пообещав проверить её сбережения на подлинность. Другого пенсионера она обманула на 7 миллионов рублей, убедив его перевести деньги на «безопасный счёт».

В отношении юной жительницы Новосибирска возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Ей предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время ведётся следствие.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники шлют письма от банков о сборе на нужды СВО. Для отказа от перечисления средств мошенники предлагают перейти по ссылке.