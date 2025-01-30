Екатерина Козловская получила мандат депутата Заксобрания

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата регионального парламента 7 созыва Федора Николаева, который сдал мандат в декабре 2024 года, партия «Единая Россия» выдвинула по списку в Заксобрание Екатерину Козловскую. Об этом сообщила представитель комитета по депутатской этике и статусу депутата, депутат Елена Тырина.

— Решено передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату из списка, выдвинутого партией «Единая Россия». Прошу зарегистрировать, — отметила Тырина.

По ее словам, теперь фракция «Единой России» в Заксобрании будет составлять 46 депутатов.

Напомним, Екатерина Козловская ранее была депутатом горсовета Новосибирска седьмого созыва. В 2020 году она занимала третью строчку в территориальной группе №19 в партсписке кандидатов ЕР на выборах в Заксобрание.

На данный момент в региональном парламенте также работает супруг Екатерины Козловской — Дмитрий Козловский, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ, председатель комиссии по наказам, депутат 4, 5, 6, 7 созывов (Округ №29, «Единая Россия». — Ред.), а также отец — Николай Мочалин. Мочалин депутат регионального парламента 2, 3, 4, 5, 6, 7 созывов, в 7 созыв избирался по округу №19. Входит в комитет по АПК, комиссию по экологии, ранее возглавлял комитет по строительству и ЖКХ.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Панферов досрочно сложит полномочия депутата новосибирского парламента.