Путин подписал закон о конфискации имущества за «фейки про ВС РФ» и «призывы к экстремизму»

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ, а также за призывы к деятельности, которая подрывает безопасность государства.

Согласно документу, конфискации подлежат только те деньги, ценности и другое имущество осужденного, которые он получил посредством совершения преступления, направленного против безопасности страны. Под такой деятельностью принято считать совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями УК о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме.

По мнению экспертов, необходимость в таком законе возникла давно, так как фейки могут стать причиной паники, ведь отличить правду от лжи бывает очень непросто.

Ранее редакция сообщала, что оперативники ФСБ вычислили в соцсетях сибирячку, которая распространяла фейки об армии.