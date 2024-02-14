В клинике Новосибирска разбудили пациента во время операции на мозг

Уникального пациента прооперировали в Центре Мешалкина.
У 46-летнего Алексея из Камчатского края после COVID-19 сформировался порок сердца. Ему запланировали открытую операцию по коррекции сердечного клапана в Мешалкина, однако при подготовке к госпитализации у пациента начались эпилептические приступы.
— При обследовании по месту жительства обнаружили причину — опухоль головного мозга, — говорится в сообщении Центра Мешалкина.
Стоит отметить, что это не помешало операции, а наоборот приблизило ее. Был собран консилиум, по итогу которого врачи решили первым этапом брать пациента на операцию по удалению опухоли и лишь спустя 3 месяца провести второе вмешательство.
— Сложность состояла в том, что опухоль располагалась в левой лобной доле — в непосредственной близости к центру, отвечающему за речь. Чтобы сохранить речь, был показан редкий тип вмешательства — операция с пробуждением, — отметили в сообщении.
В связи с этим врачам предстояло вывести пациента из наркоза прямо на операционном столе и устроить ему «допрос».
Это нужно для того, чтобы точно определить центр, отвечающий за речь, так как его расположение уникально для каждого человека.
— Пациент никаких болевых ощущений от прикосновения к мозгу не испытывал. Немногие знают, что могут болеть только кожа и мышцы головы, а мозговое вещество – никогда. После тестирования пациент перед повторным погружением в сон успел даже немного рассказать нам о красотах Камчатки, — отметил Сергей Чернов, врач-нейрохирург Мешалкина.
Впервые в операции учувствовали не только хирурги, анестезиолог и нейрофизиолог, но и нейропсихолог.
— Его задачами было задавать необходимые вопросы пациенту, показывать на экране слова для чтения, моделировать беседу с ним. Операция прошла успешно, — сообщили в Мешалкина.
Мужчине полностью сохранили речь, а об операции ему будет напоминать небольшое временное нарушение артикуляции и грусть из-за потери бороды.
На данный момент необходимо дождаться результата гистологического исследования.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские хирурги вытащили из мозга 5-летней девочки огромного червя.
Фото со страницы Центра Мешалкина.
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