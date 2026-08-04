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Недвижимость Общество

В Новосибирске студентов будут учить строить дома с помощью принтера

Автор: Юлия Данилова

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Первый набор на новую специальность планируется в 2028 году

С 2028 года в России запускается новый федеральный государственный образовательный стандарт в системе среднего специального профессионального образования (СПО) — подготовка специалистов для работы на 3D-строительных принтерах.

— Речь идет о принтере, которые не печатает детали, а строит дома. То есть специалист будет работать не с мелкими деталями, а с оборудованием, которое позволяет печатать целые здания или крупные строительные элементы. Новый федеральный государственный стандарт уже на выходе. Ожидается, что он будет принят в 2027 году, а в 2028 мы приступим к обучению, — заявил директор Новосибирского архитектурно-строительного комплекса, представитель кластера «Строитель будущего» Сергей Аверьяскин.

Стоит отметить, что в 2027 году в колледжах кластера также стартует обучение промышленному дизайну. По словам Аверьяскина, тема связана внешним изменением современных городов, урбанистикой. Также колледжи кластера будут готовить специалистов в области эксплуатации и обслуживания системы «Умный дом».

Напомним, в федеральный проект «Профессионалитет» в Новосибирской области входит шесть кластеров. Один из них — «Строитель будущего». В его составе 11 колледжей.

Ранее редакция сообщала о том, что в очереди на жилье стоят свыше 25 тысяч новосибирских семей.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Недвижимость Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : строительство новые технологии Колледжи Новосибирска

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Пустые дворы в Новосибирске психологи называют «цифровым аутизмом среды»

Вы наверняка замечали эту сцену: летний вечер, идеальная погода, а во дворе вашего многоэтажного дома пусто. Тишина, какой не бывало даже в самые суровые зимы вашего собственного детства. А где же дети? Они там, где всегда — каждый в своей комнате, уткнувшись в светящийся прямоугольник. Пальцы порхают по экрану, ленты соцсетей листаются с гипнотической размеренностью. Ребёнок вроде бы при деле, даже возбуждён, но взгляд пустой, а на любой призыв выйти на улицу реагирует так, будто ему предложили отправиться в ссылку.

— Знакомая картина? Мы, психологи, называем это явление «цифровым аутизмом среды» — не клиническим диагнозом, а тем особым состоянием погружённости в «виртуальный кокон», когда живое общение и спонтанная игра начинают вызывать почти физический дискомфорт. Но есть мощнейшее, веками проверенное противоядие, и имя ему — дворовая игра. Конкретно та, что впитана в наш культурный код — «казаки-разбойники», — говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВО «НГПУ» Татьяна Рюмина.

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В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

Автор: Юлия Данилова

В отдаленных локациях Новосибирска строится много микрорайонов. Правительство региона рассматривает возможность открытия на этих территориях учреждений среднего профессионального образования (СПО). Об этом на пресс-конференции в Интерфакс рассказала заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина.

— К нам с предложением вышла строительная компания, которая готова предоставить помещения для открытия филиала СПО. Проект у нас находится в работе. Он позволит решить транспортную доступность СПО для абитуриентов, которые смогут получить профессию рядом с домом, — отметила она.

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Ввод жилья в Новосибирской области сократился на 36%

Автор: Юлия Данилова

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области сдано в эксплуатацию 10,5 тысяч квартир общей площадью 788,8 тысяч кв. метров. На 36% меньше, чем за первое полугодие 2025, говорится в докладе Новосибирскстата. При этом населением за счет собственных и заемных средств построено 415 тысяч кв метров жилья, на 44% меньше, чем годом ранее.

При этом по информации сайта ЕРЗ, за январь-июнь 2026 года в многоквартирных домах в Новосибирской области введено 349 тысяч квадратных метров, из них 161,7 тысяч — с нарушением сроков.

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Рекордная жара в Сибири: учёные предупреждают жителей СФО о новых климатических вызовах

Автор: Артем Рязанов

Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений на юге Западной Сибири. В Новосибирске и Барнауле температура побила рекорд 2012 года, а в Томске уступила ему лишь 0,1 градуса. При этом осадков выпало критически мало: в Новосибирске — 20% нормы, в Томске — около 50%. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Причина аномалии — устойчивый антициклон, который блокировал поступление влажного воздуха с Атлантики. Ситуация усугублялась притоком горячего воздуха из Центральной Азии. Разрушить блокировку смог только холодный арктический фронт в начале июля.

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Спрос на подержанные электромобили в Сибири за полгода взлетел на 40%

Автор: Оксана Мочалова

По итогам первого полугодия 2026 года спрос на подержанные электромобили в Сибири увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи новых электрических и гибридных машин тоже показали рост, но скромнее — на 10,6%. К таким выводам пришли аналитики Авито Авто, проанализировав итоги первого полугодия 2026 года. Они связывают это с активным развитием аккумуляторных технологий.

В ходе опроса выяснилось, что 59% россиян допускают возможность приобретения электромобиля или гибрида. Из них 12% рассматривают именно электрический вариант, 8% — гибридный. Ещё 25% респондентов пока не готовы к такому переходу, но не исключают его в будущем. Уже сейчас владельцами таких машин являются 10% опрошенных — причём среди них поровну тех, у кого электрокар, и тех, кто выбрал гибрид.

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В Кольцово торжественно вручили ключи первым новоселам ЖК федеральной компании «Эталон»

Первый корпус жилого комплекса «Счастье в Кольцово» в наукограде Кольцово введён в эксплуатацию 29 июня. Официальная церемония передачи ключей прошла при участии главы наукограда Николая Красникова, представителей Группы «Эталон» и была приурочена ко Дню строителя.

Стоит отметить, что развитие жилищного строительства в наукоградах остаётся одним из чувствительных индикаторов социально-экономической динамики малых городов: для жителей это вопрос качества среды и инфраструктуры, для властей — баланс между ростом населения и сохранением научного профиля территории. В этом контексте ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Счастье в Кольцово» — заметный этап в эволюции посёлка: впервые в Новосибирской области федеральный застройщик реализует масштабный проект, согласованный с градостроительной стратегией наукограда.

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