В Новосибирске студентов будут учить строить дома с помощью принтера

С 2028 года в России запускается новый федеральный государственный образовательный стандарт в системе среднего специального профессионального образования (СПО) — подготовка специалистов для работы на 3D-строительных принтерах.

— Речь идет о принтере, которые не печатает детали, а строит дома. То есть специалист будет работать не с мелкими деталями, а с оборудованием, которое позволяет печатать целые здания или крупные строительные элементы. Новый федеральный государственный стандарт уже на выходе. Ожидается, что он будет принят в 2027 году, а в 2028 мы приступим к обучению, — заявил директор Новосибирского архитектурно-строительного комплекса, представитель кластера «Строитель будущего» Сергей Аверьяскин.

Стоит отметить, что в 2027 году в колледжах кластера также стартует обучение промышленному дизайну. По словам Аверьяскина, тема связана внешним изменением современных городов, урбанистикой. Также колледжи кластера будут готовить специалистов в области эксплуатации и обслуживания системы «Умный дом».

Напомним, в федеральный проект «Профессионалитет» в Новосибирской области входит шесть кластеров. Один из них — «Строитель будущего». В его составе 11 колледжей.

Ранее редакция сообщала о том, что в очереди на жилье стоят свыше 25 тысяч новосибирских семей.