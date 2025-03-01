В Новосибирске растет спрос на протезы с микропроцессорным управлением

За 2024 год филиал «Новосибирский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» произвел более 650 протезов нижних конечностей, 107 протезов верхних конечностей. Об этом представители компании сообщили в ходе визита на предприятие замгубернатора Новосибирской области Константина Хальзова. Мощности компании позволяют производить 1500 протезов.

Как рассказала в компании в ответ на запрос редакции Infopro54, по сравнению с прошлыми годами в 2024 рост количества пациентов не наблюдался.

— В среднем протезируем одно и то же количество из года в год (так как протезы выдаются на 2 года, соответственно каждые 2 года мы протезируем одних и тех же людей). В среднем годовой прирост пациентов 150 человек и примерно такая же смертность, соответственно объемы оказания помощи в среднем одинаковые, — отметили в компании.

В ответе редакции подчеркивается, что на количество пациентов могут влиять разные факторы от отсутствия\наличия контрактов на протезирование до новых нормативно-правовых актов, предусматривающих возможность получения дополнительных изделий или их отмена.

В компании также отметили новый тренд: в регионе растет производство протезов с микропроцессорным управлением.

— Спрос растет в основном за счет микропроцессорных протезов верхних конечностей. На наш взгляд, спрос связан с тем, что протезы становятся более совершенны и соответственно пользоваться ими имеет смысл все больше, — полагают в компании.

На предприятии подчеркнули, что при производстве таких протезов используют как свои разработки, так и внедряют технологии, которые сотрудники институтов СО РАН.

В ходе визита Константин Хальзов отметил, что базу производства протезно-ортопедических изделий планируют использовать для эффективной реабилитации участников СВО. Он подчеркнул, что работающие в области предприятия готовы производить высококачественную продукцию для этих целей.

По данным компании, основной причиной ампутаций в России сегодня являются сосудистые заболевания – 60-70%, из них ишемическая болезнь нижних конечностей (50-60%) и диабетическая ангиопатия (10-15%).

— Диабетическая стопа становится все более распространенной причиной ампутаций из-за роста заболеваемости сахарным диабетом, — говорится в ответе, полученном редакцией Infopro54.

На травмы и несчастные случаи приходится 15-20% ампутаций, в том числе производственные травмы, дорожно-транспортные происшествия, бытовые травмы. Далее идут опухоли костей и мягких тканей (5-10%), инфекционные заболевания (5-8%), врожденные деформации и нарушения развития (2-3%).

При этом в компании отметили, что в последние годы в регионе наблюдается тенденция к снижению числа ампутаций за счет развития сосудистой хирургии и более ранней диагностики заболеваний.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые в Новосибирске создают программное обеспечение для индивидуального подбора протезов, а также прорабатывают возможность их производства.