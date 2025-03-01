Рекламодателям

В Новосибирске растет спрос на протезы с микропроцессорным управлением

  • 01/03/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске растет спрос на протезы с микропроцессорным управлением
Чаще всего они устанавливаются при потере верхних конечностей

За 2024 год филиал «Новосибирский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» произвел более 650 протезов нижних конечностей, 107 протезов верхних конечностей. Об этом представители компании сообщили в ходе визита на предприятие замгубернатора Новосибирской области Константина Хальзова. Мощности компании позволяют производить 1500 протезов.

Как рассказала в компании в ответ на запрос редакции Infopro54, по сравнению с прошлыми годами в 2024 рост количества пациентов не наблюдался.

— В среднем протезируем одно и то же количество из года в год (так как протезы выдаются на 2 года, соответственно каждые 2 года мы протезируем одних и тех же людей). В среднем годовой прирост пациентов 150 человек и примерно такая же смертность, соответственно объемы оказания помощи в среднем одинаковые, — отметили в компании.

В ответе редакции подчеркивается, что на количество пациентов могут влиять разные факторы от отсутствия\наличия контрактов на протезирование до новых нормативно-правовых актов, предусматривающих возможность получения дополнительных изделий или их отмена.

В компании также отметили новый тренд: в регионе растет производство протезов с микропроцессорным управлением.

— Спрос растет в основном за счет микропроцессорных протезов верхних конечностей. На наш взгляд, спрос связан с тем, что протезы становятся более совершенны и соответственно пользоваться ими имеет смысл все больше, — полагают в компании.

На предприятии подчеркнули, что при производстве таких протезов используют как свои разработки, так и внедряют технологии, которые сотрудники институтов СО РАН.

В ходе визита Константин Хальзов отметил, что базу производства протезно-ортопедических изделий планируют использовать для эффективной реабилитации участников СВО. Он подчеркнул, что работающие в области предприятия готовы производить высококачественную продукцию для этих целей.

По данным компании, основной причиной ампутаций в России сегодня являются сосудистые заболевания – 60-70%, из них ишемическая болезнь нижних конечностей (50-60%) и диабетическая ангиопатия (10-15%).

— Диабетическая стопа становится все более распространенной причиной ампутаций из-за роста заболеваемости сахарным диабетом, — говорится в ответе, полученном редакцией Infopro54.

На травмы и несчастные случаи приходится 15-20% ампутаций, в том числе производственные травмы, дорожно-транспортные происшествия, бытовые травмы. Далее идут опухоли костей и мягких тканей (5-10%), инфекционные заболевания (5-8%), врожденные деформации и нарушения развития (2-3%).

При этом в компании отметили, что в последние годы в регионе наблюдается тенденция к снижению числа ампутаций за счет развития сосудистой хирургии и более ранней диагностики заболеваний.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые в Новосибирске создают программное обеспечение для индивидуального подбора протезов, а также прорабатывают возможность их производства. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

137

Рубрики : Власть Бизнес Медицина

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Протез новые технологии


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Геннадий Шишебаров: Опровержение доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого, — это пинг-понг

По Конституции РФ, если следователь или прокурор не отбил теннисный мячик, поданный стороной защиты, то они проиграли в состязании
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Деньги по программе долгосрочных сбережений новосибирцы увидят в августе
1/03/25 18:30
Власть Общество Финансы
В Новосибирске растет спрос на протезы с микропроцессорным управлением
1/03/25 17:30
Бизнес Власть Медицина
Подрядчика для монтажа модульного фиджитал-центра ищут в Новосибирске
1/03/25 15:27
Бизнес
В Казахстан отправили 28 тысяч тюльпанов, выращенных в Новосибирске
1/03/25 14:30
Бизнес Общество
Эксперты назвали самые слабые пароли, которые легко взламывают хакеры
1/03/25 13:30
Право&Порядок Технологии
Свыше 37 тысяч иностранных туристов посетили в 2024 году Новосибирскую область
1/03/25 12:30
Туризм
Вторым претендентом на проектирование метро Новосибирска стала питерская компания
1/03/25 11:30
Бизнес Власть Город
Две компании, представленные в Новосибирске, стали лидерами рынка e-grocery
1/03/25 10:30
Бизнес
Вступили в силу новые правила госрегистрации транспортных средств
1/03/25 9:30
Участникам СВО из Сибири после переподготовки предложат устроиться на госслужбу
28/02/25 18:30
Власть Общество
Мэрия Новосибирска подала в суд на застройщика
28/02/25 18:00
Бизнес Власть Недвижимость
Бастрыкин взял на контроль проверку скотомогильника в деревне под Новосибирском
28/02/25 17:30
Общество Право&Порядок
Место для туризма и бизнеса: почему новосибирцы выбирают Бангкок
28/02/25 17:18
Бизнес Туризм
Мэр Кудрявцев считает новосибирскую продукцию конкурентоспособной
28/02/25 17:15
Власть
Экстремальные экскурсии привлекают туристов в Новосибирскую область
28/02/25 17:00
Общество
Один из магазинов сети «Светофор» закрыли в Новосибирске
28/02/25 16:30
Бизнес Право&Порядок
Реконструкция трассы «Новосибирск – Кочки – Павлодар» начнется весной 2025
28/02/25 16:17
Власть
В марте новосибирцев ждет большое количество новых федеральных законов
28/02/25 16:00
Бизнес Власть
Таксист-армянин обманул незрячего пассажира, украв у него с карты полмиллиона
28/02/25 15:00
Происшествия
В 2025 году следует ожидать уменьшения ключевой ставки, считает Андрей Костин
28/02/25 14:55
Финансы
Популярное
Время посевов перцев и баклажанов назвал новосибирцам агроном Мармулев
1/03/25 16:30
Толпа мигрантов напала на полицейских, пытаясь отбить своего земляка
26/02/25 18:00
Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске
25/02/25 17:00
«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость
25/02/25 16:30
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Новости компаний
Энергетики подключили к электросетям крупный промышленный комплекс
28/02/25 17:50
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
27/02/25 11:05
Новосибирские энергетики повысили надежность энерготранзита на западе региона
27/02/25 10:55
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Энергетики выявляют энерговоров и «черных» майнеров с помощью граждан
26/02/25 9:05
Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году
25/02/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска