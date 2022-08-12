Новосибирские дороги под особым вниманием федеральных прокуроров

Начальник управления Генпрокуратуры РФ по СФО Юрий Русанов в ходе участия в коллегии прокуратуры Новосибирской области отметил среди основных проблем ход реализации ряда нацпроектов на территории региона, в частности, программы дорожного строительства и ремонта. Об этом сообщается на сайте управления. По информации ведомства, по итогам прошлого года, в ходе реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» профильными чиновниками освоено менее 11,9% средств при среднем показателе по округу — 22,7%.

Подрядчик сорвал ремонт пяти дорог в Новосибирской области Чиновники не освоили более 200 млн руб., хотя из 27,5 тыс. км региональных, межмуниципальных и местных дорог области нормативным требованиям соответствует немногим более половины, — передаёт управление Генпрокуратуры по СФО.

Вторым проблемным, по оценке ведомства, для региона нацпроектом является «Жильё и городская среда».

— Вызывают тревогу темпы реализации нацпроектов, строительства отдельных крупных социально-значимых объектов, целью которых является повышение качества жизни новосибирцев, — отмечают в управлении. — Так, за полгода по нацпроектам «Жилье и городская среда»: освоено менее 12,8% при среднем показателе по округу 27,2%.

Напомним, низкие темпы освоения бюджетных средств ранее послужили поводом для критики работы регионального министерства финансов со стороны депутатов Заксобрания области. Так в ходе июльской сессии чиновникам припомнили неисполнение бюджета прошлого года почти на 15 млрд руб. Среди наиболее проблемных бюджетных статей депутаты обозначили работы по капитальным объектам, газификации, строительству ледового дворца. Со своей стороны, отвечая на претензии депутатов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что имеет место не неосвоение, а профицит бюджета за счёт дополнительных внеплановых доходов, полученных в 3 и 4 кварталах прошлого года, которые не успели потратить.

Ранее редакция сообщала, что губернатор области раскритиковал работу муниципалитетов с дорожниками.