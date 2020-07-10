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Выборы 2020

Риски изменения политсостава власти в областном центре растут

  • 10/07/2020, 16:44
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Исполняющий обязанности проректора по научной работе и общественным связям, декан факультета государственного сектора НГУЭУ Андрей Макарцев анализирует тенденции избирательной кампании 2020 года, активность кандидатов и их соответствие ожиданиям избирателей.

— Андрей Алексеевич, сейчас началась кампания по выборам депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска. В чем, на ваш взгляд, ее уникальность, помимо того, что кампания, возможно, будет проходить или уже проходит в условиях карантинных ограничений для кандидатов и избирателей?  

— Многие годы особенностью политической системы Новосибирской области являлось то, что во главе региона находились выходцы из местной политической элиты.  В октябре 2017 года Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. Для региона это стало первым опытом занятия «варягом» должности руководителя субъекта Федерации. И это осложняло положение нового главы региона, перед которым стояли достаточно важные для дальнейшего развития области задачи: урегулировать конфликт политических и экономических элит, сбалансировать социальную ситуацию в областном центре, в котором почти еженедельно проходили митинги. В 2018 году он одержал убедительную победу, получив 64,52% голосов.

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Достаточно публичная договоренность с мэром Новосибирска по поводу неучастия последнего в избирательной кампании по выборам губернатора Новосибирской области в 2018 году показала, что исполнительная власть области, ее глава выстраивали взаимоотношения с местными политическими силами — с одной стороны, осторожно, с другой — целенаправленно  Постепенно шло формирование системы взаимодействия старой и новой политической элит. То, что этот процесс завершился, демонстрирует первая тройка списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением партии «Единая Россия». Туда входят как губернатор Новосибирской области, так и представители старой элиты, оказывавшей существенное влияние на социально-экономическую жизнь Новосибирской области до 2017 года.

Особенностью стартовавших избирательных кампаний является и то, что много лет работающие в регионе политические партии почти не принимают участия в них. При этом молодые, недавно появившиеся партии заняли активную позицию. Примером может служить региональное отделение партии «Яблоко», которое имеет достаточно длительную региональную историю, но выдвинуло только одного кандидата по одномандатному округу по выборам депутатов горсовета Новосибирска и не приняло участие в кампании по выборам законодательного органа региона. При этом молодая партия, появившаяся в 2020 году, «Новые люди» https://infopro54.ru/news/v-izbirkome-otmetilis-novye-lyudi-i-starye-znakomye/ выдвинула своих кандидатов по всем пятидесяти округам Совета депутатов города Новосибирска. Выиграют они или нет  неизвестно, но претензия на победу видна.

— Как-то могут быть связаны кампания по голосованию по поводу изменений в Конституцию РФ и текущая по выборам депутатов заксобрания? Могут ли результаты первой повлиять на предпочтения граждан и, как следствие, результаты второй? В какую сторону эти показатели могут быть скорректированы?  

 Сам факт прошедшего голосования будет влиять на ход текущих кампаний. Это может касаться влияния конституционных реформ на социально-экономическую жизнь, политическую ситуацию в стране в целом и в регионе в частности. Но, я думаю, что на результаты текущих выборов результаты голосования по поводу изменений в Конституцию РФ не окажут существенного влияния.

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Недавно завершившееся голосование вызывает интерес в контексте развития в России институтов народовластия. Не буду останавливаться на содержании поправок к Конституции. Я хочу констатировать, что в отечественной правовой системе появилась новая форма прямой демократии. То, что это самостоятельный институт прямой демократии, наряду с выборами, референдумом, демонстрируют особенности правового регулирования. Во-первых, это наличие закона, подтверждающего единичность процедуры внесения поправок в правовой акт высшей юридической силы. Во-вторых, отличие процедуры голосования по поводу поправок от референдумного и избирательного процессов как в сроках голосования (на выборах, референдумах это 1 день), так и в организации участков. Будет ли в будущем происходить реализация новой формы народовластия — неизвестно, но можно с уверенностью сказать, что некоторые ее механизмы будут включены в структуру избирательного законодательства.

Можно сказать, что достаточно высокая явка участников голосования на территории Новосибирской области вряд ли повторится на выборах Законодательного собрания области и Совета депутатов Новосибирска, в том числе и в связи с тем, что это разные институты прямой демократии.

— Каковы сейчас основные ожидания от кандидатов у активного избирателя? Чем отличаются от ожиданий избирателей при избрании предыдущего созыва?

 Ожидания избирателей формируются вызовами, характерными для того или иного времени. Кампании 2015 года, в ходе которых были избраны депутаты действующих созывов представительных органов, проходили после вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в Российскую Федерацию. Из-за чего актуальными точками притяжения в электоральной повестке того времени были политические вопросы. Все это актуализировалось и в сознании рядовых избирателей.

В настоящее время на первый план повестки выходят вопросы, связанные с обеспечением достойного уровня жизни, преодолением последствий экономического кризиса. Повышение актуальности этих проблем вызвано несколькими причинами. Во-первых, как я уже говорил, это необходимость увеличения доходов населения, которые в последнее время упали. Во-вторых, проведенная конституционная реформа в большей степени затронула социальную составляющую политики государства, что способствовало актуализации этих вопросов в сознании рядовых избирателей, а значит, повлияет на содержание предвыборных программ.

— Можно ли говорить, что большая часть кампании пройдет в онлайн-пространстве? Насколько представители тех или иных политических сил к этому готовы?  

 Я не думаю, что большая часть избирательной кампании пройдет в онлайне. Произойдет несущественное увеличение традиционного присутствия кандидатов, их представителей в социальных сетях, на различных цифровых площадках. При этом, если не запретят, будут проводиться встречи с избирателями, вестись работа на избирательных округах. Особенно это актуально на выборах Совета депутатов Новосибирска. Когда на округе проживают от 22 до 25 тысяч избирателей, кандидат может лично или через своих представителей дойти до большинства из них.

Одним из критериев возможного перехода предвыборной агитации в онлайн-пространство являются позиции избиркомов в отношении онлайн-агитации. В действующем избирательном законодательстве данный вид агитации урегулирован не в полной мере, так как ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» был принят еще в 2002 году и не отвечает цифровым вызовам современности. Из-за чего правила проведения агитации в онлайн-пространстве будут уточняться избирательными комиссиями. Это произойдет на основании решений избирательных комиссий, принятых по заявлениям о нарушениях правил агитации в интернете. Если избиркомы не будут в полной мере распространять требования к агитационным материалам на публикации кандидатов, их представителей в сети, то возможно существенное их увеличение.

— О каких территориях на выборах новых созывов заксобрания области можно говорить как о самых интригующих в плане результата? Где есть реальный шанс у третьей силы — беспартийных одномандатников, представителей либеральной коалиции и непарламентских партий? Какие у нас прогнозы по возможному изменению политического расклада в заксобрании области и горсовете Новосибирска?

 По моему мнению, политический состав Законодательного собрания существенно не изменится. Во многом это связано с жесткими условиями регистрации кандидатов. Если по одномандатным округам в региональный парламент выдвинулись в порядке самовыдвижения чуть более 40 кандидатов, то в Совет депутатов Новосибирска  70.

В настоящее время для регистрации в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу по выборам заксобрания необходимо собрать от 1,7 до 2 тысяч подписей избирателей. Для регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов Новосибирска  120-145 подписей.

В Новосибирской области, кроме парламентских партий, правом регистрации выдвинутых списков кандидатов без подписей избирателей обладают партия «Родина» — на выборах горсовета и партия «Гражданская платформа» — на выборах в заксобрание. Кандидатам иных политических партий необходимо собрать подписи избирателей. А для кандидата по одномандатному округу по выборам Законодательного собрания  это более 2 тысяч человек.

Новосибирские региональные отделения иных политических партий, по моему мнению, не в полной мере пользуются возможностями, которые им предоставляет законодательство. Согласно закону, при выборах депутатов законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации выдвижение партией кандидата по одномандатному избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей, при условии если список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов в представительные органы муниципальных образований субъекта Российской Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов хотя бы в одном из них. То есть если бы какая-либо партия в Новосибирской области, кроме названных, провела бы хотя бы одного депутата по выдвинутому списку кандидатов в представительный орган в каком-либо муниципальном образовании нашего региона, то она бы имела право выдвигать кандидатов без предоставления подписей избирателей. В Алтайском крае этим воспользовалось региональное отделение партии «Яблоко», получив право выдвигать кандидатов и списки кандидатов в своем регионе без сбора подписей.

Если говорить о возможной сильной борьбе по округам, то это будет характерно для выборов Совета депутатов Новосибирска. Будет много самовыдвиженцев, кандидатов от непарламентских партий. В Совет депутатов города уже выдвинулось 70 самовыдвиженцев, а всего — 128 кандидатов (еще не заявляли о выдвижении кандидатов некоторые парламентские партии). Многие пройдут регистрацию: для нее необходимо собрать, как я уже упоминал, не так много подписей избирателей. В связи с большим количеством кандидатов на выборах Совета депутатов Новосибирска существенно повышаются риски изменения политического состава представительного органа регионального административного центра.

Материал подготовлен совместно редакцией и пресс-службой НГУЭУ

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ

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Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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