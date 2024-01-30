«Победить агрессию может школа»: как уменьшить количество драк среди подростков в Новосибирске

Нашумевший сериал «Слово пацана», а точнее вдохновленные его просмотром дети, до сих пор то и дело фигурируют в криминальных сводках региона. Подростки дерутся на улице, выясняют отношения в школах и колледжах и снимают свои «подвиги» на видео. В кадре регулярно появляются словечки и фразы из известного фильма: «Ты отписан», «Чушпан» и прочие.

Как бороться с этим модным явлением и уменьшить количество драк и буллинга среди детей выясняли журналисты Infopro54.

Новосибирский практический психолог Даная Панова проанализировала «Слово пацана» и поделилась с изданием своими выводами.

Желание доминирования

В сериале персонажи часто используют насилие и агрессию для достижения доминирования и уважения.

Аналогично, в ситуациях драк и буллинга, насильственное или агрессивное поведение может быть способом утверждения себя и демонстрации силы над сверстниками.

― Причиной такого поведения выступают наши древние животные рефлексы: создание иерархии в стае, чтобы человек как вид — выжил. Сильные — пойдут на охоту, слабые — могут подвести всё племя. Нужно их вовремя идентифицировать и обезопасить вид, ― говорит Даная.

Стремление к принадлежности

Так же, как и в сериале, где подростки стремятся стать частью группы для чувства защищенности и принадлежности, в реальной жизни подростки могут участвовать и в драках и в буллинге, чтобы чувствовать себя частью «популярной» группы или ради избегания стать самим жертвами травли. В базе ― это желание быть принятым в группе или страх быть отвергнутым.

⠀― Всё тот же древний инстинкт ― жизнь в стае безопасней, один не выживешь, ― резюмирует эксперт.

Важность правильных ролевых моделей

Подростковый возраст часто сопровождается поиском самоидентификации, что может привести к повышенной импульсивности и агрессии. Нерешенные личные проблемы, низкая самооценка или проблемы в общении могут выражаться через агрессивное поведение и участие в драках.

― В подростковом возрасте ребята начинают подвергать сомнению те модели поведения, которые формировались в семье, для создания личных границ и мировоззрения. Однако всё равно нуждаются в значимом взрослом — ролевой модели — кого они могут повторить или применить к себе этот опыт. Именно поэтому особую важность обретает наличие правильно мыслящего тренера, учителя, старшего брата, ― считает Даная Панова.

После просмотра сериала, где доминируют образы агрессивных и насильственных персонажей, подростки могут воспринимать это как норму.

В реальной жизни, наличие позитивных, ответственных и эмпатичных взрослых может помочь подросткам развивать здоровые способы взаимодействия и решения конфликтов.

Отсутствие контроля

В сериале показано, что взрослые часто отсутствуют или неэффективны, что оставляет подростков без надлежащего руководства.

― В реальной жизни, отсутствие внимания, контроля и поддержки со стороны взрослых, незаинтересованность родителей может привести подростков к непонимаю «а как надо?». А как мы знаем — плохое делать проще, чем хорошее. Это тоже способствует развитию агрессивного поведения, буллинга и драк, ― считает психолог.

Роль Семьи и Школы

Семья и школа играют критическую роль в предоставлении положительных ролевых моделей.

― Родители и учителя должны не только обсуждать с подростками содержание медиа, но и демонстрировать через своё поведение альтернативные, здоровые способы решения проблем и выражения эмоций. Например, наши дети, посмотрев сериал, очень просили и нас посмотреть и дать оценку — так ли было? Правда ли это? Почему так жестоко? Как мы выжили в такое время? ― рассказывает наша собеседница.

Поэтому важно быть в одном контексте с подростками, пояснять, что есть что.

Социально-экономический контекст играет важную роль в поведении детей. Нестабильность в семье, низкий социально-экономический статус, бедность, жизнь в районах с высоким уровнем преступности ― всё это может способствовать развитию агрессивного поведения и участию в драках и перениманию опыта близких по духу персонажей из кино, романтизация киноперсонажей.

Отсутствие навыков решения конфликтов

Многие подростки не обладают развитыми навыками эффективной коммуникации.

В ситуации, когда взрослые не предоставляют адекватных примеров или обучения, подростки могут прибегать к насилию как способу решения проблем.

― Предоставление положительных ролевых моделей и примеров конструктивного решения конфликтов может значительно снизить склонность подростков к участию в драках. Родители, учителя и общественные лидеры должны демонстрировать альтернативные способы решения проблем, ― считает психолог.

Психологические расстройства

Некоторые подростки могут страдать от психологических расстройств, таких как дефицит внимания и гиперактивность, которые могут влиять на их способность контролировать агрессию и импульсивность.

Ранее редакция рассказывала о сложной ситуации в одной из новосибирских школ. Третьеклассник уже несколько лет терроризирует учителей и учеников. Ребенок не может самостоятельно справиться со вспышками своей агрессии. Однажды усмирять младшеклассника пришлось бойцам ГБР. Его родители считают, что мальчика провоцируют другие дети и не хотят переводить его на домашнее обучение.

Есть решение

Психолог считает, что уменьшить количество драк и избавиться от буллинга в состоянии любая школа.

― Школы и общественные организации могут разрабатывать и внедрять программы, направленные на борьбу с драками, буллингом и насилием. Эти программы должны включать обучение навыкам социального взаимодействия, развитие эмпатии, медиацию, участие психологов — консультантов, наставничество как отдельный вид деятельности в рамках общего обучающего процесса. Понимание и решение этих проблем поможет создать более здоровую и безопасную среду для развития ребят, ― поделилась своим мнением Даная Панова.