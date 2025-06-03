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В центре Новосибирска появится спорткомплекс за 1,6 млрд

  • 03/06/2025, 18:15
Автор: Юлия Данилова
В центре Новосибирска появится новый спорткомплекс за 1,6 млрд
В его создании заинтересован инвестор проекта новой инфекционной больницы — Группа компаний К1

На инвестсовет Новосибирской области инвестор — ООО «Спортинвест» — вынес проект строительства рядом с «Локомотив-Ареной» «Академии волейбола». Это будет объект с блоками различной высоты, от трех до восьми этажей и общей площадью почти 8,5 тысяч кв.м.

— Для ведения системной работы по подготовке спортивного резерва полного цикла (ежегодного набора и дальнейшего отбора одаренных волейболистов) необходимы дополнительно минимум 4 спортивных зала для проведения тренировочных занятий по волейболу, — отметил инициатор проекта.

В спорткомплексе будут четыре стандартные волейбольные площадки 24 на 15 метров и одна детская — 20 на 10 метров, раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров, а также залы для занятий другими видами спорта, в том числе падел-теннисом, фитнесом и т.д.

Инвестор готов вложить в проект 1,6 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года. На объекте будет создано 19 рабочих мест со средней зарплатой 79 тысяч рублей. Расчетная окупаемость проекта 13,8 лет.

Налоговые поступления от проекта в консолидированный бюджет НСО за 2028-40 годы составят 459 млн. рублей, в том числе:

  • налог на прибыль 179 млн. рублей;
  • налог на имущество 242 млн. рублей;
  • НДФЛ 34 млн. рублей;
  • земельный налог 4 млн. рублей.

— Социально-культурный эффект — развитие волейбольной школы в Новосибирске, поддержание ее лидирующих позиций в России, — отметили представители инвестора.

Напомним, в этом году клуб «Локомотив» из Новосибирска завоевал Кубок России по волейболу.

В качестве господдержки инвестор запросил субсидию в размере 25% или 341,3 млн.руб.

Единственным участником ООО «Спортинвест» является Вероника Тахтарова. В перспективе в состав участников общества планирует войти Группа компаний К1, уточняется в презентации проекта. По данным сервиса Контур Фокус, председатель совета директоров Группы компаний К1 и собственник Дмитрий Колосов. В списке реализованных группой проектов новая инфекционная больница в Новосибирске (ООО «Проекты развития 2»). Объект введен в эксплуатацию в конце 2024 года. Изначально планировалось, что больница будет открыта в 2022 году. Однако из-за затянувшегося проектирования сроки перенесли на 2023 год. В процессе проектирования и строительства стоимость объекта возросла с 5 до 13,5 млрд рублей.

Напомним, крупнейший за Уралом региональный центр волейбола «Локомотив Арена» был введен в Новосибирске в 2020 году.

Ранее редакция сообщала о том, что территория около «Локомотив Арены» развивается в рамках КРТ

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, из рендера проекта.

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Рубрики : Власть Бизнес Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : инвестсовет Волейбол


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