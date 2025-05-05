«Письма с фронта» получают новосибирцы на улицах города

Молодые люди в форме военных лет в рамках проекта «Столица Сибири – родина Героев» раздают жителям Новосибирска листовки с биографиями героев. «Послания», полностью стилизованные под легендарные «фронтовые треугольники», можно получить на улицах имени Бориса Богаткова, Николая Ватутина, Ольги Жилиной, Вячеслава Забалуева, Михала Перевозчикова, Александра Покрышкина, Михаила Селезнева, Сергея Тюленина, Рихарда Зорге, Сибиряков-Гвардейцев и площади Лунинцев. Все эти улицы названы в честь героев Великой Отечественной войны, краткий рассказ о жизни и подвигах которых и можно прочитать в письмах.

— Знаете ли вы, сколько улиц Новосибирска носят имена героев Великой Отечественной войны? Больше 50! За каждым именем – история, жизнь, подвиг. Узнать интересные истории о Героях Великой Отечественной войны Вы сможете, получив на улицах, названных в их честь, «фронтовые треугольнички, — комментирует депутат Госдумы Александр Аксёненко.

Напомним, что в коротких видеороликах, созданных с помощью нейросети в рамках проекта «Столица Сибири – родина Героев», герои прошлого от первого лица рассказывают о своей жизни и фронтовых подвигах. Благодаря этому в видеоформате можно увидеть и услышать истории санинструктора Ольги Жилиной, легендарного аса истребительной авиации Александра Покрышкина, поэта и фронтовика Бориса Богаткова и полководца Николая Ватутина. А вскоре новосибирцы узнают много интересных фактов о жизни Николая Плахотного. Всего ко Дню Победы запланировано 10 выпусков проекта.

Ранее редакция сообщала о том, что в рамках проекта «Столица Сибири – родина Героев» состоялся первый выпуск ролика, посвящённого Борису Богаткову — поэту и солдату, чья жизнь стала неотъемлемой частью истории Новосибирска.