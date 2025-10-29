Сибиряки сокращают использование наличных, предпочитая удобство и скорость

Согласно исследованию, проведенному ВТБ, за прошедший год почти половина (49%) жителей Сибири стали реже использовать наличные деньги.

Анализ ответов показал, что выбор платежного инструмента напрямую зависит от суммы покупки. Так, для небольших транзакций до трех тысяч рублей респонденты в возрасте 26-34 лет чаще отдают предпочтение Системе быстрых платежей (СБП), тогда как клиенты в возрасте 35-44 лет активно используют pay-сервисы.

При оплате сумм до 100 тысяч рублей молодежь (18-25 лет) и россияне постарше (26-34 года) чаще прибегают к переводам через СБП. Биометрическую идентификацию для таких платежей используют около 10% респондентов в возрастной группе 26-34 лет.

Сибиряки в возрасте 26-34 лет чаще используют СБП для оплаты покупок свыше 100 тысяч рублей, в то время как респонденты 35-44 лет предпочитают pay-сервисы.

Главным стимулом для роста популярности безналичных платежей является удобство и скорость, что отметили 60% сибирских респондентов. 41% жителей Сибири ценят альтернативные методы оплаты за выгодные условия, включая кэшбэк и скидки. Возможность оплаты в большем количестве мест важна для 22% опрошенных, а 26% указывают на безопасность и снижение риска кражи карты.

Тем не менее наличные полностью не исчезают из обихода. 49% респондентов используют их в качестве подарков, 22% — для чаевых, а 13% отмечают, что наличные помогают им контролировать расходы и избегать импульсивных покупок.

Как отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, результаты опроса подтверждают тенденцию роста популярности безналичных способов оплаты. Безналичные платежи становятся обыденностью, а наличные используются в особых случаях, таких как подарки.

*Исследование проводилось среди 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.