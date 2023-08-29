Плитовоз попал в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Сегодня днем, 29 августа, на Бердском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе Вконтакте «Аст-54».
— Среди участников аварии присутствуют плитовоз, ещё один грузовой автомобиль, и возможно, седан Toyota Carina, а также кроссовер Nissan X-Trail, — отмечают подписчики.
По словам водителей, сильно затруднено движение в сторону центра Новосибирска.
О пострадавших в ДТП пока никакой информации нет.
Ранее редакция сообщала о том, что два ребенка пострадали в ДТП на Красном проспекте в Новосибирске.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте
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