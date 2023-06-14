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О цифровой трансформации журналисты расскажут в номинации «Цифровая Сибирь» генерального партнёра проекта ПАО «Ростелеком»

  • 14/06/2023, 10:58
Передовые высокотехнологичные продукты и сервисы, созданные сибирскими учеными и инноваторами, находят широкое применение в реальном секторе экономики, здравоохранении, информационной сфере.

конкурс журналистовПрезидент Российской Федерации в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле прошлого года подчеркивал, что «вопросы технологического развития – это не только приоритет, но и база, фундамент для достижения наших стратегических планов и реализации, по сути, всех национальных проектов». В этой связи ключевым было названо дальнейшее активное внедрение сквозных технологий, продвижение искусственного интеллекта, формирование эффективных финансовых механизмов поддержки инновационных компаний, повышение качества подготовки инженерных и ИТ-специалистов.

Сибирский федеральный округ обладает неоспоримым научно-образовательным, технологическим и промышленным потенциалом. Передовые высокотехнологичные продукты и сервисы, созданные сибирскими учеными и инноваторами, находят широкое применение в реальном секторе экономики, здравоохранении, информационной сфере.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг и решений – на протяжении многих лет выступает генеральным партнером Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Компания участвует в разработке и исполнении масштабных федеральных проектов, таких как «Устранение цифрового неравенства» и «Цифровая экономика», внедряет инновационные решения в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, дорожного движения, жилищно-коммунальных услуг.

«Цифровые решения сегодня применяются практически во всех сферах жизни: в медицине, образовании, госуправлении, науке, на любом производстве и в быту. В Сибири реализуется много ИТ-проектов как в коммерческом, так и в государственном секторе, о которых активно рассказывают СМИ. Уверен, что в этом году в нашей номинации будет участвовать много интересных журналистских работ», – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Победа в номинации «Цифровая Сибирь» присуждается за материал или серию материалов о развитии телекоммуникационной отрасли на территории Сибири; о ключевых трендах в ИТ-индустрии и телеком-сфере; организации доступа к высокоскоростному интернету, внедрении современных информационно-аналитических сервисов; об устранении цифрового неравенства между жителями городов и сельским населением. Также для участия в проекте допускаются работы, рассказывающие о важности информационной безопасности и разработке новых технологий защиты данных в условиях ускоренного роста востребованности онлайн-сервисов.

Во время ежегодного пресс-тура в 2022 году победители проекта «Сибирь.ПРО» посетили центр обработки данных ПАО «Ростелеком» в г. Новосибирске. Участникам рассказали о высочайшем уровне надежности дата-центра и его соответствии современным мировым стандартам качества. Отдельно в рамках беседы с журналистами обсуждались вопросы обеспечения импортозамещения ключевого оборудования в условиях санкционного давления на нашу страну. Также сибирские корреспонденты смогли ближе познакомиться с технологиями интерактивного моделирования, испытав на себе действие очков виртуальной реальности.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» текущего года участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организаторами конкурса

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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