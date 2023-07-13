В Новосибирске дополнительно потратят 13 млн рублей на Первомайский сквер

В Новосибирске снова ищут подрядчика на работы по благоустройству Первомайского сквера в Центральном районе. За выполнение дополнительных работ готовы заплатить 13,5 миллиона рублей, говорится на сайте госзакупок. Победитель должен будет провести монтаж питающих и распределительных сетей, опор, земляные и монтажные работы, установить металлические столбов освещения и светильники.

Завершить работы необходимо до 15 октября 2023 года.

Напомним, что в Новосибирске идет благоустройство «Первомайского» сквера. Согласно проектной документации, площадь в границах благоустройства составляет 51,9 тыс кв метров. В том числе площадь существующей застройки — 656 кв. метра, площадь покрытий — 13,6 тыс кв метров, площадь озеленения — 32,8 тыс кв метров. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории за границами сквера на площади 4,8 тыс кв. метров. Подрядчик был найдет только с третьей попытки — ИП Заманов Аламдар Гаракиши оглы. На третьи торги также была подана одна заявка. Контракт с первым подрядчиком — ООО СУ «Сибстрой» — не был заключен (согласно данным госзакупок, компания не предоставила в указанные в документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора и обеспечения исполнения договора). Второй аукцион, объявленный в середине мая, был отменен по инициативе заказчика 29 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что скульптуру Сердце вернут в Первомайский сквер Новосибирска.