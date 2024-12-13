По результатам осенней серии игр ФК «Сибирь» ухудшил свои позиции в профлиге

Осенний сезон 2024-2025 годов единственный профессиональный футбольный клуб Новосибирской области «Сибирь» завершил на восьмой строчке турнирной таблицы, а это значит, что он опустился в категорию «серебро» из «золото» LEON-Второй Лиги А. Редакция Atas.Info, проанализировала результаты игры клуба и объемы его финансирования.

В 2015 году из бюджета Новосибирска команде выделили 50 млн рублей, из областного — 150 млн. Тогда это соответствовало уровню финансирования хоккейного клуба «Сибирь», игравшего в КХЛ. В 2016 областной бюджет выделил целевую субсидию на поддержку клуба в размере 258 млн рублей, в 2017 — 200 миллионов, в 2018 — 205 млн, примерно столько же потратил бюджет на содержание клуба в 2019 году.

— В 2019 году клуб вылетел в третий дивизион, его кредиторская задолженность превысила 70 миллионов рублей. Проблема была настолько серьезной, что на «Сибирь» был подан иск в Арбитражный суд о признании футбольного клуба банкротом. В этом же году региональное правительство приняло решение о создании нового клуба под названием «Новосибирск», в который перешли игроки «Сибири» (В 2024 году клуб вернул прежнее название. — Ред.). Проект планировалось развивать и поддерживать со 100-процентным государственным участием. Взамен команда должна была вернуться во второй дивизион и закрепиться там на позициях от 10 по 5, а число болельщиков, которые будут посещать каждый матч, планируется поднять до 7 тысяч человек. Еще одно требование — к 2030 году новосибирская команда должна занять достойное место в Премьер-лиге, — пишет издание.

На первом этапе годовая областная субсидия на содержание команды составляла 250 млн рублей, к 2023 году увеличившись всего до 253 млн рублей. Зато в 2024 году сумма выросла сразу до 307,6 млн. По данным регионального Минспорта, в 2025 году планируется увеличение субсидии до 422,5 млн рублей.

Однако, по данным издания, с 2019 года у клуба не было ни одного аншлага. В сезоне 2022-2023 годов на трибуны стадиона купили 18 847 билетов, в следующем году — 15121, за первую половину чемпионата 24,25 поддержать игру «Сибири» суммарно пришло 9 880 человек. То есть средняя посещаемость одной игры — 1 098 болельщиков.

Клуб стабильно остается убыточным. По данным системы СПАРК клуб был «в плюсе» только единожды — в 2019 году. Далее АНО «ФК «Новосибирск» ежегодно отчитывалось об убытках, максимальный размер которых зафиксирован по итогам 2022 — 8,192 млн рублей. Прошлый год клуб завершил с чистым убытком в размере 1,541 млн рублей. 2023 год стал рекордным — минус 62,455 млн рублей.

Спортивный аналитик Сергей Сажин заявил изданию, что причина неудач скрывается не в финансировании, а в том, кто этими деньгами распоряжаться. По его словам, команда может вернуться в «золото» второй лиги и даже планировать выход на следующий уровень.

— Руководство клуба откровенно плохо сработало в прошлый зимний перерыв, не усилили состав как надо. Поэтому, когда игроки основы стали вылетать из-за травм, им равноценной замены не оказалось. И в следующий сезон выводов не сделали, ничего не предприняв для исправления ситуации, — говорит Сажин.

Недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о масштабной коррупции в российском региональном футболе и сказал, что больше денег футбольным клубам выделять не будет. Он добавил, что такого мнения придерживаются главы, как минимум, еще девяти регионов. О ком конкретно идет речь, самарский губернатор не уточнил. В ответ на запрос редакции Atas.Info министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сказал, что вопрос сокращения бюджета может быть рассмотрен в случае появления генерального спонсора футбольного клуба «Сибирь».

Ранее редакция сообщала о том, что футбольному клубу «Сибирь» подготовят альтернативный домашний стадион.