Проект строительства первого муниципального приюта для животных может быть заморожен

Завершение проектирования приюта для животных без владельцев, который хотят построить на Толмачевском шоссе в Новосибирске, затягивается. Проект презентовали летом прошлого года. Уже тогда говорили, что на проектирование нужно 8 месяцев.

Муниципальный контракт на проектирование приюта для животных заключен 22 августа 2022 года. Судя по карточке на сайте госзакупок, завершение работ по контракту планировалось 28 марта 2023 года.

Однако стало известно, что и эти планы могут не сбыться. Договор с газовой компанией еще не заключен. Для гарантированного подключения нужны деньги, которые не заложены в бюджет. Причем действовать нужно быстро, срок — до начала июня.

— По моей информации, на сегодняшний день у нас не заключен договор с «Газпромом» о технологическом присоединении. И там около 10 млн рублей. Если мы не заключим в ближайшее время, мы просто потеряем эти техусловия и оставим объект без газа, — сообщил депутат Андрей Гудовский.

Иван Иваши́на подтвердил, что срок заключения договора назначен на 5-6 июня 2023 года. 45% от суммы в 10 млн рублей необходимо перечислить поставщику газа в этом году, остаток — в следующем.

— Лимитов у нас нет. Мы сейчас формируем заявку, — добавил Иваши́на.

Вопрос будет рассматриваться на ближайшей сессии городского совета депутатов. Она состоится 31 мая.

Приют для животных без владельцев планировали начать строить весной-летом 2023 года. Объект рассчитан на 300 животных, из них — 250 собак и 50 кошек. В состав комплекса включены административное здание, ветеринарно-санитарный пропускник с конференц-залом, ветеринарный пункт и административно-хозяйственное здание, здание карантина, павильон для содержания животных, площадка для выгула собак и площадка для проведения мероприятий.

Предварительная стоимость всех работ — 80-100 млн рублей. На подготовку проектно-сметной документации потрачены около 10 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области начали разработку правил выгула и содержания домашних животных. https://infopro54.ru/news/nuzhno-li-budet-poluchat-soglasie-sosedej-esli-vy-reshili-zavesti-sobaku-ili-kota/