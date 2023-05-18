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Проект строительства первого муниципального приюта для животных может быть заморожен

  • 18/05/2023, 12:50
Автор:
Приют для животных
Если в ближайшие дни не найти несколько миллионов рублей на поставку газа, то положительную экспертизу проект не получит.

Завершение проектирования приюта для животных без владельцев, который хотят построить на Толмачевском шоссе в Новосибирске, затягивается. Проект презентовали летом прошлого года. Уже тогда говорили, что на проектирование нужно 8 месяцев.

Муниципальный контракт на проектирование приюта для животных заключен 22 августа 2022 года. Судя по карточке на сайте госзакупок, завершение работ по контракту планировалось 28 марта 2023 года.

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— На сегодняшний день получены технические условия. Задержка сроков проектирования была обусловлена тем, что отсутствует техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения. Были рассмотрены альтернативные источники. Учитывая высокие расходы на электрическое отопление, нами было принято решение применить газовые котлы. В конце апреля технические условия были получены, проектирование продолжается. Плановый заход в экспертизу — 26-29 мая этого года, — бодро отрапортовал на комиссии по городскому хозяйству в горсовете заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Иван Иваши́на.

Однако стало известно, что и эти планы могут не сбыться. Договор с газовой компанией еще не заключен. Для гарантированного подключения нужны деньги, которые не заложены в бюджет. Причем действовать нужно быстро, срок — до начала июня.

— По моей информации, на сегодняшний день у нас не заключен договор с «Газпромом» о технологическом присоединении. И там около 10 млн рублей. Если мы не заключим в ближайшее время, мы просто потеряем эти техусловия и оставим объект без газа, — сообщил депутат Андрей Гудовский.

Иван Иваши́на подтвердил, что срок заключения договора назначен на 5-6 июня 2023 года. 45% от суммы в 10 млн рублей необходимо перечислить поставщику газа в этом году, остаток — в следующем.

—  Лимитов у нас нет. Мы сейчас формируем заявку, — добавил Иваши́на.

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Вопрос будет рассматриваться на ближайшей сессии городского совета депутатов. Она состоится 31 мая.

Приют для животных без владельцев планировали начать строить весной-летом 2023 года. Объект рассчитан на 300 животных, из них — 250 собак и 50 кошек. В состав комплекса включены административное здание, ветеринарно-санитарный пропускник с конференц-залом, ветеринарный пункт и административно-хозяйственное здание, здание карантина, павильон для содержания животных, площадка для выгула собак и площадка для проведения мероприятий.

Предварительная стоимость всех работ — 80-100 млн рублей. На подготовку проектно-сметной документации потрачены около 10 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области начали разработку правил выгула и содержания домашних животных. https://infopro54.ru/news/nuzhno-li-budet-poluchat-soglasie-sosedej-esli-vy-reshili-zavesti-sobaku-ili-kota/

Фото: Pixabay — geralt 

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Приют для животных Иван Ивашина безнадзорные животные Андрей Гудовский


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