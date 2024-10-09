Стало известно, как часто новосибирцы прерываются на сон во время рабочего дня

Специалисты «Авито Работы» провели опрос среди более 8 000 работающих россиян, чтобы выяснить, как часто сотрудники делают перерывы в течение рабочего дня и каким образом предпочитают их проводить. В дополнение к обеденной паузе работники в среднем отдыхают около трех раз в день, в то время как 11% не берут перерывов вовсе. Примечательно, что 21% новосибирцев, выбирающих время для отдыха, используют специальные приложения или календари для контроля продолжительности перерывов.
Большинство работающих в Новосибирске (47%) делают 2-3 коротких перерыва в день, 18% отдыхают несколько раз в сутки или каждый час, а 15% — лишь раз за день. 7% сотрудников предпочитают отдыхать исключительно во время обеда.
Кроме того, 12% опрошенных отметили, что их руководство поддерживает идею перерывов, поскольку они способствуют повышению продуктивности и культивируют заботу о сотрудниках. У 31% ответчиков начальство одобряет паузы, если они не мешают работе, тогда как только 7% заявили, что их руководитель против дополнительных перерывов.
Для создания продуктивной обстановки многие сотрудники слушают музыку, подкасты или смотрят видео — об этом упомянули 80% респондентов, среди которых больше всего молодежи в возрасте 18-34 лет. Время перерыва они обычно используют для перекусов (49%), проверки соцсетей (39%) или общения с коллегами (27%).
Что предпочитают делать новосибирцы во время рабочего перерыва
|Ответ
|Доля ответов респондентов, %
|Устраивать перекус или кофе-брейк
|49%
|Проверять соцсети
|39%
|Общаться с коллегами
|27%
|Общаться с друзьями или родственниками в мессенджерах / по телефону
|31%
|Смотреть видео или сериалы
|23%
|Устраивать небольшую прогулку
|22%
|Слушать музыку или подкасты
|21%
|Играть в мобильные или компьютерные игры
|14%
|Читать книги или статьи
|15%
|Спать
|11%
|Планировать задачи, заниматься уборкой или организацией пространства
|20%
|Делать зарядку для глаз
|10%
|Делать гимнастику или растяжку
|8%
|Заниматься бытовыми делами (например, оплатой счетов)
|16%
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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