Торговые сети столкнулись со сбоями в поставках соков и молока в магазины

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух ритейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания. Они отметили, что на сегодняшний день на рынке фиксируется дефицит тетрапака и картона, а также есть сложности с закупкой упаковочной пленки.

В нынешних условиях компании рассматривают альтернативные варианты тары для молока и соков — вплоть до бидонов, сообщил изданию один из крупных производителей, работающих с торговыми сетями.

Альтернативных поставщиков упаковочного материала ищут и в X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), хотя пока перебоев с поставками компания не заметила, сообщил представитель группы.

В Минсельхозе газете рассказали, что собрали с участников рынка данные о потребностях в различных видах упаковки и передали их в Минпромторг. Представитель ведомства подтвердил повышенный спрос на молочную упаковку, но заверил, что у производителей есть запасы сырья и материалов.

Отмечается, что нехватка упаковочных материалов уже привела к росту цен: транспортный гофрокороб с февраля подорожал на 30%, полипропиленовая пленка — на 100%, картонные пачки для соли — на 122%, фасовочная полиэтиленовая пленка — на 89%, приводит издание данные «Руспродсоюза».