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Новосибирского общественника арестовали на 12 суток

  • 09/05/2022, 16:13
новости Новосибирска
А депутата горсовета от оппозиции — на 7

Сегодня 9 мая Центральным районный суд Новосибирска рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, в отношении общественника Андрея Кайгородцева. Он был задержан 7 мая во время съемки одиночного пикета новосибирской активистки Яны Дробноход.

Суд постановил признать Кайгородцева А.В. виновным в совершении административного правонарушения, и подвергнуть его административному аресту сроком на 12 суток с отбыванием в Специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по городу Новосибирску.

Напомним, часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ — это неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, что вчера «Коалиция Новосибирск» сообщила о задержании депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной. На нее составлено два протокола: ч.1 ст. 20.3.3 «дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан» и ч.2 ст. 20.2 «организация несанкционированного публичного мероприятия». Первый из этих протоколов за пост во Вконтакте от 23 марта с рассказом про демографическую ситуацию, второй — за пост в телеграм-канале от 4 мая с призывом возложить цветы на аллее памяти. Сегодня в телеграм-канале коалиции появилось сообщение, что Светлану Каверзину арестовали на 7 суток.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту оскорбления ветерана Великой Отечественной войны. 

Фото pixabay — Daniel_B_photos

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : право и порядок общество


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